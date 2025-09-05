南韓女家教臉書徵學生！照片曝光網暴動：想學韓文了......

一名來自南韓的女網友近日在臉書徵學生引發熱烈討論。（取自臉書社團）

2025/09/05 16:02

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕一名來自南韓的女網友近日在臉書家教、學生媒合社團發文徵學生，她表示自己正就讀台大，有3年教學經歷。不少網友看到她貼文附上的照片後，立刻激動表示：「想學韓文了！」

這名南韓女網友日前在臉書媒合家教、學生性質的社團發文，表示自己來自韓國首爾，目前是大四學生，正就讀台大某科系，尋找台北地區學生。她表示，零基礎、初階韓文、日常會話、基本文法等內容都OK，因為自己從小就學中文，中文溝通沒問題。

請繼續往下閱讀...

貼文下方她也附上自己的生活照，可見她外型亮麗，妝容精緻，文章PO出後立刻引發熱議，目前有上千人點讚，超過600則留言及超過100次分享。

貼文下方，網友也紛紛留言表示：「我要學韓文了 誰都阻止不了我」、「該學韓文了」、「長得好像韓星」、「突然覺得韓文很重要」、「比起日文 我覺得韓文更有性價比」、「我覺得我的韓檢需要更進一步」。

不少網友看到她貼文附上的照片後立刻激動表示：「想學韓文了！」（取自臉書社團）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法