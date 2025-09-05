嘉義豪雨台糖1萬多頭豬淹死 董事長「獸魂碑」前祭祀超度動物亡靈

嘉義縣長翁章梁（右4）及台糖董事長吳明昌（右5）等向獸魂碑祭祀。（嘉義縣政府提供）

2025/09/05 15:28

〔記者林宜樟／嘉義報導〕0728豪雨造成嘉義縣嚴重災害，其中位於東石鰲鼓濕地的台糖畜殖事業部海埔畜殖場有1萬多頭豬被淹死，明天（6日）是中元節，嘉義縣家畜疾病防治所今天進行「獸魂碑」祭拜典禮，嘉義縣長翁章梁及台糖董事長吳明昌到場祭祀，超度動物亡靈。

嘉義縣政府今天舉行中元普度祭拜，在縣府大門口設香案祈福，翁章梁與各局處主管祈求縣政順利、民生平安，隨後到嘉義縣家畜疾病防治所主持「獸魂碑」祭拜典禮，與畜牧產業代表共同祭祀。

嘉縣家畜所表示，每年中元家畜所依循傳統舉行祭祀，有別於一般家戶的中元祭拜供品，家畜所準備專屬動物的供品，如飼料、寵物玩具、罐頭等，每月農曆初2與16日都固定祭祀，祭拜後供品捐贈給慈善團體。

家畜所表示，中元普度慎終追遠，也蘊含尊重萬物生命的寓意，透過祭拜「獸魂碑」，盼動物生靈得以安息，也祈求畜牧產業及防疫工作順遂平安；0728豪雨造成嚴重淹水，台糖嘉義海埔畜殖場約1萬頭豬淹死，經多方努力，耗時3週完成清運，今年準備很多豬飼料祭拜。

翁章梁說，慈悲月期間家家戶戶都會祭拜，家畜所也針對家畜進行祭祀，餐桌上的肉品背後都有動物的犧牲，因此每年中元普度都會到獸魂碑前致敬，感謝動物提供人類所需營養，今年準備豐盛供品，不僅感恩動物生靈，也為養殖業者祈求順利平安，期盼所有動物都能健康成長。

嘉義縣家畜疾病防治所在獸魂碑進行祭拜典禮。（嘉義縣政府提供）

嘉義縣家畜所及台糖等單位準備專屬動物的供品。（嘉義縣政府提供）

