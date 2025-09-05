為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    嘉義豪雨台糖1萬多頭豬淹死 董事長「獸魂碑」前祭祀超度動物亡靈

    嘉義縣長翁章梁（右4）及台糖董事長吳明昌（右5）等向獸魂碑祭祀。（嘉義縣政府提供）

    嘉義縣長翁章梁（右4）及台糖董事長吳明昌（右5）等向獸魂碑祭祀。（嘉義縣政府提供）

    2025/09/05 15:28

    〔記者林宜樟／嘉義報導〕0728豪雨造成嘉義縣嚴重災害，其中位於東石鰲鼓濕地的台糖畜殖事業部海埔畜殖場有1萬多頭豬被淹死，明天（6日）是中元節，嘉義縣家畜疾病防治所今天進行「獸魂碑」祭拜典禮，嘉義縣長翁章梁及台糖董事長吳明昌到場祭祀，超度動物亡靈。

    嘉義縣政府今天舉行中元普度祭拜，在縣府大門口設香案祈福，翁章梁與各局處主管祈求縣政順利、民生平安，隨後到嘉義縣家畜疾病防治所主持「獸魂碑」祭拜典禮，與畜牧產業代表共同祭祀。

    嘉縣家畜所表示，每年中元家畜所依循傳統舉行祭祀，有別於一般家戶的中元祭拜供品，家畜所準備專屬動物的供品，如飼料、寵物玩具、罐頭等，每月農曆初2與16日都固定祭祀，祭拜後供品捐贈給慈善團體。

    家畜所表示，中元普度慎終追遠，也蘊含尊重萬物生命的寓意，透過祭拜「獸魂碑」，盼動物生靈得以安息，也祈求畜牧產業及防疫工作順遂平安；0728豪雨造成嚴重淹水，台糖嘉義海埔畜殖場約1萬頭豬淹死，經多方努力，耗時3週完成清運，今年準備很多豬飼料祭拜。

    翁章梁說，慈悲月期間家家戶戶都會祭拜，家畜所也針對家畜進行祭祀，餐桌上的肉品背後都有動物的犧牲，因此每年中元普度都會到獸魂碑前致敬，感謝動物提供人類所需營養，今年準備豐盛供品，不僅感恩動物生靈，也為養殖業者祈求順利平安，期盼所有動物都能健康成長。

    嘉義縣家畜疾病防治所在獸魂碑進行祭拜典禮。（嘉義縣政府提供）

    嘉義縣家畜疾病防治所在獸魂碑進行祭拜典禮。（嘉義縣政府提供）

    嘉義縣家畜所及台糖等單位準備專屬動物的供品。（嘉義縣政府提供）

    嘉義縣家畜所及台糖等單位準備專屬動物的供品。（嘉義縣政府提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播