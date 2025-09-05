為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    澎縣府照顧員工子女美意 演變成馬公幼兒園「送水壺」爭議

    馬公市長黃健忠避免水壺事件越演越烈，決議每位新生都發送水壺。（記者劉禹慶攝）

    馬公市長黃健忠避免水壺事件越演越烈，決議每位新生都發送水壺。（記者劉禹慶攝）

    2025/09/05 15:31

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕馬公市幼兒園新生入學，澎湖縣政府所屬員工子女致贈「水壺」一事，因網路炒作成「階級分化」，引發軒然大波，澎湖縣政府選擇沉默，原本照顧員工子女美意大打折扣，也讓其他各簽約鄉立及私人幼兒園如坐針氈，擔憂又有何種「大帽子」扣下、變成人人都有的「假平等」。

    根據澎湖縣政府府人給字第1141410322號公文，檢送「澎湖縣政府114年-116年托育特約機構及優惠明細」，澎湖縣政府為持續落實公教員工福利，與澎湖縣合法立案公私立

    托育機構簽訂托育特約業務，簽約期間為2年，計有馬公市立幼兒園、湖西鄉立幼兒園、白沙鄉立幼兒園、西嶼鄉立幼兒園、澎湖縣私立明圓幼兒園5家同意簽訂。

    依照優惠內容，馬公市立幼兒園新生入園完成報到後，開學贈送水壺1個；湖西鄉立幼兒園新生註冊完即贈送書包1個，搭乘娃娃車免費，自行接送補助300元。白沙鄉立幼兒園以月為單位，設籍在白沙鄉第一胎幼兒可享有白沙鄉公所午餐費、點心費、活動費、教材費、乘車費等補助；設籍在白沙鄉第二胎（含）以上或低收、中低收子女、身心障礙幼兒可享有白沙鄉公所乘車費等補助。西嶼鄉立幼兒園幼兒就學補助經費；私立明圓幼兒園保險費由教育部補助。

    由於原本是澎湖縣政府照顧員工子女美意，卻被網路渲染成「階級分化」，馬公市長黃健忠吃下啞巴虧，決議每位新生都有水壺，讓其他簽約鄉立及私立幼兒園「剉咧等」、是否要跟進比照辦理。

    澎湖縣政府照顧員工子女公文曝光，揭開事情真相。（記者劉禹慶翻攝）

    澎湖縣政府照顧員工子女公文曝光，揭開事情真相。（記者劉禹慶翻攝）

