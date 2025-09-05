才剛開學！屏東國中生遭同學持美工刀劃傷 送醫縫12針

屏縣國中校園傳出國中生被同學持美工刀劃傷，縫了十多針。（家屬提供）

2025/09/05 15:11

〔記者羅欣貞／屏東報導〕本週新學年才剛開學，屏東縣傳出國中生持美工刀劃傷同學，造成受傷同學腳上8公分的傷口，送醫縫約12針，據了解，事發在昨（4）日，教育處已展開調查，稍後說明。

一名網友今（5）日在臉書po文分享友人小孩的遭遇，指出「國中的過程中在學校一定會有跟同學難免的小爭執，拳打腳踢就算了⋯今天是拿著美工刀劃在朋友的小孩腳上長達7-9公分縫了12針...今天是劃在腳上，若換作是不小心劃到大動脈？是不是早就在麟洛了？校方跟對方家長想息事寧人，今天換作是各位的小孩在學校受了這樣的傷，借問各位你們該怎麼做？」，並附上一張學生右腳從膝蓋往下劃出的一道頗深的傷口，網友紛留言「太離譜、太嚴重、太誇張了！」。

請繼續往下閱讀...

受傷學生家長陳小姐今天表示，已向警方報案，事發在昨天下午約2點多，有一本書印刷有問題，老師說收回去有獎勵，兒子和另外2位同學想拿去換獎勵，因此搶來搶去，傷人的同學不想要，爭執中可能不高興，要從鉛筆盒拿東西出來，兒子就想踢掉，因為以前曾被拿筆戳過，但不小心踢到對方下巴，對方就從鉛筆盒拿出美工刀劃下去，兒子自己走去保健室，後來導師有打電話通知，由家人帶去醫院縫合治療。

屏東縣政府教育處也表示，有接到通報，進一步展開調查中，稍後說明。

受傷學生家長出示診斷書。（記者羅欣貞攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法