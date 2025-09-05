為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    華山愛老人棒球賽首度無冠名、門票僅賣1成 許效舜、張麗善催票

    雲林縣長張麗善、藝人許效舜一起為愛老人明星公益棒球賽催票，分別認購10萬元及2萬元。（記者黃淑莉攝）

    雲林縣長張麗善、藝人許效舜一起為愛老人明星公益棒球賽催票，分別認購10萬元及2萬元。（記者黃淑莉攝）

    2025/09/05 15:15

    〔記者黃淑莉／雲林報導〕華山基金會連續舉辦7年的愛老人明星公益棒球賽，今年將在9月20日開打，卻面臨找不到冠名廠商，贊助捐款減少，門票只售出1成多等窘境，明星公益棒球賽發起之一藝人許效舜今（5）日到雲林與雲林縣長張麗善一起催票，呼籲大家支持為三失老人募集服務費。

    華山基金會表示，因物價漲，近幾年募款不易、捐款金額也縮水，今年捐款更雪上加霜，今年至今5萬、10萬元大筆減少超過7成，定期定額小額捐款者也有不少取消，整個捐款減少約5成。

    連續舉辦7年的明星公益棒球賽，過去場地費、轉播及交通費由冠名單位協助，今年全要靠基金會門票及其他捐款負擔，但截至昨天只賣出1000張票，球場可以容納萬人左右。

    許效舜指出，閃亮之星棒球隊成立以來一直以社會公益為前提，每年到這個時候就是愛心月，成員都很開心能參加為長輩盡一份心。

    張麗善表示，華山基金會長期陪伴縣市失能、失依、失智的三失長輩，明星公益棒球賽就是為長輩募集服務費，每張200元，7張就能扶助一名長輩，也能把票轉贈給偏鄉學童，一票雙愛，呼籲大家踴躍購票，以實際行動支持華山基金會。

    華山基金會指出，愛老人明星公益棒球賽9月20日下午4點在斗六棒球場開打，現場還有適合親子同樂的氣墊城堡、義賣市集等，歡迎大家踴躍參加，愛心專線05-5518925。

    第7屆愛老人明星公益棒球賽「一票雙愛」，歡迎大家支持踴躍購票。（記者黃淑莉攝）

    第7屆愛老人明星公益棒球賽「一票雙愛」，歡迎大家支持踴躍購票。（記者黃淑莉攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播