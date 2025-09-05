華山愛老人棒球賽首度無冠名、門票僅賣1成 許效舜、張麗善催票

雲林縣長張麗善、藝人許效舜一起為愛老人明星公益棒球賽催票，分別認購10萬元及2萬元。（記者黃淑莉攝）

〔記者黃淑莉／雲林報導〕華山基金會連續舉辦7年的愛老人明星公益棒球賽，今年將在9月20日開打，卻面臨找不到冠名廠商，贊助捐款減少，門票只售出1成多等窘境，明星公益棒球賽發起之一藝人許效舜今（5）日到雲林與雲林縣長張麗善一起催票，呼籲大家支持為三失老人募集服務費。

華山基金會表示，因物價漲，近幾年募款不易、捐款金額也縮水，今年捐款更雪上加霜，今年至今5萬、10萬元大筆減少超過7成，定期定額小額捐款者也有不少取消，整個捐款減少約5成。

連續舉辦7年的明星公益棒球賽，過去場地費、轉播及交通費由冠名單位協助，今年全要靠基金會門票及其他捐款負擔，但截至昨天只賣出1000張票，球場可以容納萬人左右。

許效舜指出，閃亮之星棒球隊成立以來一直以社會公益為前提，每年到這個時候就是愛心月，成員都很開心能參加為長輩盡一份心。

張麗善表示，華山基金會長期陪伴縣市失能、失依、失智的三失長輩，明星公益棒球賽就是為長輩募集服務費，每張200元，7張就能扶助一名長輩，也能把票轉贈給偏鄉學童，一票雙愛，呼籲大家踴躍購票，以實際行動支持華山基金會。

華山基金會指出，愛老人明星公益棒球賽9月20日下午4點在斗六棒球場開打，現場還有適合親子同樂的氣墊城堡、義賣市集等，歡迎大家踴躍參加，愛心專線05-5518925。

第7屆愛老人明星公益棒球賽「一票雙愛」，歡迎大家支持踴躍購票。（記者黃淑莉攝）

