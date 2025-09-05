為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    自行車族看過來！ 環島、多元路線車道標示一次懂

    自行車路線類型標示。（運研所提供）

    自行車路線類型標示。（運研所提供）

    2025/09/05 15:04

    〔記者吳亮儀／台北報導〕交通部運輸研究所今天（5日）說明，將各類自行車路線標誌標線規範與布設原則彙整成「自行車環島路線（含替代路線）及多元路線標誌標線設置原則」，運研所也完成7部自行車標誌標線的宣導影片，在網站、旅遊服務中心等播放宣傳。

    交通部已完成自行車環島1號線及25條環支線，16條多元型態自行車路線，並依行政院指示完成13條自行車串聯路線，考量標誌標線指示系統係為提供自行車友明確路線導引，但部分規劃設計單位偶爾因不諳設置原則內容，以致產生標誌牌面內容錯誤、標線型式錯誤或設置位置不適當等問題。

    為利識別系統的一致性，運研所已將各類自行車路線標誌標線的規範與布設原則彙整成「自行車環島路線（含替代路線）及多元路線標誌標線設置原則」，設置原則所採用的標誌標線是依據「道路交通標誌標線號誌設置規則」。後續運研所將舉辦北、中、南、東4場說明會，以利自行車路線權責單位能熟悉各類型自行車標誌標線的設置原則，提供更友善的自行車騎乘環境。

    另外，為利國內外騎士能充分了解交通部自行車路網標誌牌面圖案、標線圖樣以及相關設置原則，運研所共完成環島、環島替代、多元路線、環島路線與多元路線共線段、多元路線與地方自行車道共線段、環島路線與地方自行車道共線段、環島替代與地方自行車道共線段等7部影片，介紹不同路線類型中標誌、標線設置方式，以利騎士閱讀並依標示騎乘。

    7部影片已請相關單位於網站、服務中心、公共運輸場站播放，民眾也可在運研所官網\數位典藏\本所出版品\交通部自行車路網標誌標線中下載，或於YouTube輸入關鍵字「交通部自行車路網標誌標線」即可搜尋相關影片觀看。

    環島自行車道路線。（運研所提供）

    環島自行車道路線。（運研所提供）

    自行車路線類型標示。（運研所提供）

    自行車路線類型標示。（運研所提供）

    自行車路線類型標示。（運研所提供）

    自行車路線類型標示。（運研所提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播