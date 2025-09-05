自行車族看過來！ 環島、多元路線車道標示一次懂

自行車路線類型標示。（運研所提供）

〔記者吳亮儀／台北報導〕交通部運輸研究所今天（5日）說明，將各類自行車路線標誌標線規範與布設原則彙整成「自行車環島路線（含替代路線）及多元路線標誌標線設置原則」，運研所也完成7部自行車標誌標線的宣導影片，在網站、旅遊服務中心等播放宣傳。

交通部已完成自行車環島1號線及25條環支線，16條多元型態自行車路線，並依行政院指示完成13條自行車串聯路線，考量標誌標線指示系統係為提供自行車友明確路線導引，但部分規劃設計單位偶爾因不諳設置原則內容，以致產生標誌牌面內容錯誤、標線型式錯誤或設置位置不適當等問題。

為利識別系統的一致性，運研所已將各類自行車路線標誌標線的規範與布設原則彙整成「自行車環島路線（含替代路線）及多元路線標誌標線設置原則」，設置原則所採用的標誌標線是依據「道路交通標誌標線號誌設置規則」。後續運研所將舉辦北、中、南、東4場說明會，以利自行車路線權責單位能熟悉各類型自行車標誌標線的設置原則，提供更友善的自行車騎乘環境。

另外，為利國內外騎士能充分了解交通部自行車路網標誌牌面圖案、標線圖樣以及相關設置原則，運研所共完成環島、環島替代、多元路線、環島路線與多元路線共線段、多元路線與地方自行車道共線段、環島路線與地方自行車道共線段、環島替代與地方自行車道共線段等7部影片，介紹不同路線類型中標誌、標線設置方式，以利騎士閱讀並依標示騎乘。

7部影片已請相關單位於網站、服務中心、公共運輸場站播放，民眾也可在運研所官網\數位典藏\本所出版品\交通部自行車路網標誌標線中下載，或於YouTube輸入關鍵字「交通部自行車路網標誌標線」即可搜尋相關影片觀看。

環島自行車道路線。（運研所提供）

