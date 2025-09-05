台南火車站前劃設行穿線與行人號誌 交通局說明原委

台南車站前北門路南側的行穿線，配合行人號誌設置，確保行人安全。（南市交通局提供）

2025/09/05 15:07

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南火車站前北門路新劃設斑馬線，引起民眾熱議。南市交通局表示，為因應台南車站站前的電梯受風災大雨損壞造成身障人士穿越站前北門路的困擾，經會勘確認電梯短期間內難以修復後，緊急規劃站前行人穿越北門路的解決方案，現已完成站前南側北門路的行穿線、行人號誌的設置並配合調整號誌管控方式，以提供身障人士或攜帶大型行李的旅客能便利安全的穿越北門路。

交通局局長王銘德表示，台南火車站站前原規劃行人動線僅能藉由地下道及電梯等方式穿越北門路，近期電梯設備因風災因素故障且短期無法修復，對於身障人士造成通行上極大不便，評估可於站前北門路南側路口增設行穿線及調整圓環號誌管控方式，滿足身障人士及攜帶大型行李的旅客安全穿越道路需求。

王銘德指出，考量圓環交通管制方式較為複雜，長期以來北門路上並未提供行人可平面穿越相關交通設施，因應電梯短期無法修復，在會勘後緊急規劃並完成北門路南側行穿線、行人號誌等設施，並調整號誌管控方式，讓行人穿越時不受轉向車流干擾，提醒行人如利用平面行穿線穿越路口時，應耐心等候行人號誌綠燈方能穿越路口，以維護自身通行安全。

