新北環狀線十四張站暨南機廠捷運開發案選出最優申請人 預計投資985億

新北捷運工程局推動「新北環狀線十四張站暨南機廠捷運開發案」。圖為十四張站捷開案開發模擬圖。（新北市捷運局提供）

2025/09/05 14:49

〔記者黃子暘／新北報導〕新北捷運工程局推動「新北環狀線十四張站暨南機廠捷運開發案」，今（5）日公告最優申請人評選結果，捷運局長李政安指出，將依程序續研擬審定條件後，通知最優申請人簽訂投資契約；此案預計引入民間投資985億元、開發規模25萬餘坪，最優申請人規劃大型商場及店鋪、辦公空間、集合住宅，並配合智慧城市設計管理各空間使用機能。

李政安說明，十四張站暨南機廠捷運開發基地約14.3公頃，有新北環狀線與安坑輕軌雙捷運轉乘優勢，可快速抵達安坑、新店、中和、板橋及新莊地區，還有環河快速道路及國道3號安坑交流道，基地還鄰近央北區段徵收區、十四張B單元區段徵收區，此案預計興建複合式開發建築群，包含商場、辦公及住宅功能，採用TOD（大眾運輸導向開發）模式，捷運車站及機廠立體共構，導入人工智慧化管理系統，並連結新店十四張地區人行與車行動線。

請繼續往下閱讀...

捷運局指出，未來市府持續推動各捷運站點開發計畫，透過TOD模式，以軌道建設為核心，結合土地開發利用，建構新北市軌道經濟發展網絡。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法