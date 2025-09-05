為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    新北環狀線十四張站暨南機廠捷運開發案選出最優申請人 預計投資985億

    新北捷運工程局推動「新北環狀線十四張站暨南機廠捷運開發案」。圖為十四張站捷開案開發模擬圖。（新北市捷運局提供）

    新北捷運工程局推動「新北環狀線十四張站暨南機廠捷運開發案」。圖為十四張站捷開案開發模擬圖。（新北市捷運局提供）

    2025/09/05 14:49

    〔記者黃子暘／新北報導〕新北捷運工程局推動「新北環狀線十四張站暨南機廠捷運開發案」，今（5）日公告最優申請人評選結果，捷運局長李政安指出，將依程序續研擬審定條件後，通知最優申請人簽訂投資契約；此案預計引入民間投資985億元、開發規模25萬餘坪，最優申請人規劃大型商場及店鋪、辦公空間、集合住宅，並配合智慧城市設計管理各空間使用機能。

    李政安說明，十四張站暨南機廠捷運開發基地約14.3公頃，有新北環狀線與安坑輕軌雙捷運轉乘優勢，可快速抵達安坑、新店、中和、板橋及新莊地區，還有環河快速道路及國道3號安坑交流道，基地還鄰近央北區段徵收區、十四張B單元區段徵收區，此案預計興建複合式開發建築群，包含商場、辦公及住宅功能，採用TOD（大眾運輸導向開發）模式，捷運車站及機廠立體共構，導入人工智慧化管理系統，並連結新店十四張地區人行與車行動線。

    捷運局指出，未來市府持續推動各捷運站點開發計畫，透過TOD模式，以軌道建設為核心，結合土地開發利用，建構新北市軌道經濟發展網絡。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播