桃市楊梅員本垃圾場 地方盼盡速轉型生態教育園區

楊梅區員本垃圾場位於社子溪旁，地方盼盡快轉型為「社子溪員本生態教育園區」。（記者周敏鴻攝）

2025/09/05 14:53

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市楊梅區員本垃圾場位於社子溪旁，距離周邊住宅區過近，長年讓居民困擾且已違反水污染防治法「污染源應遠離水體與住宅」原則，員本里長陳奕霖上午在楊梅區基層座談會上，呼籲市府應正視並推動「社子溪員本生態教育園區」規劃；市長張善政說，員本垃圾場預計明年完成覆土，不會再有臭味與揚塵；市府環保局則回應，將朝轉型為生態教育園區而努力。

員本里居民抱怨，員本垃圾場讓他們長期生活在惡臭、蒼蠅滋生、揚塵的環境中，希望能盡快改善，陳奕霖說，垃圾場雖「覆土減臭」，暫時降低氣味，但揚塵四起，對居民而言似是延後退場的表面作法，並非真正解決之道；地面與道路下仍有大量廢棄物與灰渣堆置，潛藏地下水、土壤污染風險。

請繼續往下閱讀...

「員本垃圾場造成地方污名化，影響社區發展」，陳奕霖強調，盼市府推動垃圾場更名為「社子溪員本生態教育園區」，串聯社子溪兩岸生態綠地、步道，打造成民眾可休憩運動的綠色公共空間，讓居民能安心呼吸、開心散步，達成最基本的生活期待。

張善政說，桃園市目前包括楊梅員本垃圾場，還有觀音、龍潭2處掩埋場，但每天收的垃圾已不會再到掩埋場暫存、轉運而直接進焚化爐，相信明年完成覆土後，不會再有臭味與揚塵，焚化廠目前也已完成歲修，除處理每天垃圾外，也能增加處理3處掩埋場的舊垃圾；希望借重內湖垃圾山的經驗，將市內的掩埋場完成覆土與綠化，並規劃為生態教育園區，讓環境變好。

楊梅區員本垃圾場位於社子溪旁，地方盼盡快轉型為「社子溪員本生態教育園區」。（記者周敏鴻攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法