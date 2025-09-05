為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    季節限定！嘉義梅山「萬鷺朝鳳」 白露前迎來黃頭鷺大軍

    白露前幾天迎來數量較多的黃頭鷺群。（記者蔡宗勳攝）

    2025/09/05 14:37

    〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕嘉義縣梅山鄉太興村每年有季節限定奇景「萬鷺朝鳳」，大批黃頭鷺在生毛樹溪谷盤旋的奇景吸引遊客到訪，今年8月19日就迎來先頭鷺，但數量都有限，直到9月4日下午來了10多群，最大群有上千隻，讓守候多日的遊客讚嘆不已。

    長期紀錄觀察「萬鷺朝鳳」現象的太興村草本傳奇老闆曾錦富指出，太興村附近的生毛樹溪谷被稱作「鳳凰穴」，每年從「處暑」（8月23日）到「霜降」（10月23日）節氣之間成群的黃頭鷺來訪，高峰期則落在「白露」（9月7日）到「寒露」（10月8日）節氣間，曾出現1天1、20萬隻的盛況。今年先峰部隊在8月19日就來報到，宣告太興「萬鷺朝鳳」即將展開。

    曾錦富表示，可能受到天候影響，前一陣子只有零星的黃頭鷺群經過，數量都不多，9月4日下午終迎來今年第一波高潮，估算有1、20群，最大群有1000多隻，已經有「萬鷺朝鳳」的味道了。

    生態觀察家兼攝影師蘇家弘說，黃頭鷺遷徙路線，由北而南：新北及北市關渡、金山、貢寮、石門水庫、新店；新竹縣北埔、金城湖；苗栗三義關聖宮；雲林大埤、樟湖；嘉縣梅山鄉太興、仁義潭水庫；台南白河水庫、曾文水庫；高雄阿公店水庫；屏東龍鑾潭等。

    黃頭鷺群在山谷間盤旋。（記者蔡宗勳攝）

    成群黃頭鷺在山谷間飛翔變換隊形。（記者蔡宗勳攝）

