數位學伴開創AI伴學新模式 教育部表揚傑出貢獻75人

教育部今表揚114年數位學伴計畫中共21位夥伴大學傑出帶班老師。（教育部提供）

2025/09/05 14:41

〔記者林曉雲／台北報導〕為縮減城鄉數位落差，教育部推動「數位學伴計畫」20年，今（2025）年開創AI伴學新模式，116所國中小計1412位小學伴、21所大學計2400位大學伴投入，今（5）日於輔仁大學舉行傑出人員頒獎，19位國中小傑出帶班老師、21位夥伴大學傑出帶班老師及35位傑出大學伴，共計75位獲表揚。

教育部資科司司長吳穎沺表示，該計畫以數位工具提升偏遠地區學童的學習興趣，並以縮減城鄉數位落差為目標，今年更鼓勵大學伴導入AI工具輔助教學，包含運用教育部「和AI做朋友」教材、教案及數位學習平台議題式課程等內容，發展小學伴運用AI工具的探索學習。

國立暨南國際大學的大學伴分享「兩年半的光：與你共走的學伴時光」，坦言線上課最難的是「看不到的東西」，但相信螢幕再遠，陪伴也能扎根，小學伴即使覺得累，也準時上線上課，因為不是一門課而已，而是小學伴每週生活中某種穩定的存在，兩年半見證了蛻變，從一個對鏡頭陌生的孩子，成為能清晰表達自己、為報告努力準備的少年，小學伴的成長，讓大學伴在無數週日夜晚備課中，重新相信教育意義，也了解真正的連結從來不靠距離，而是靠一點一滴的信任與陪伴。

國立台灣師範大學的大學伴則表示，是一段從緊張到感動的相遇，一開始擔心教學能力不足、不擅長與孩子互動，擔憂無法成為一個稱職的陪伴者，但在第一次課程中發現，小學伴非常喜歡遊戲和各種棋類，談論下棋時，還試著反過來向小學伴請教規則與玩法，讓課程成為一種「雙向教學」。

數位學伴計畫營運中心計畫主持人呂慈涵則表示，科技工具的發展不是為了取代「人」，而是為了延伸「人」的可能，數位學伴計畫積極將數位學習平台、AI應用於教學設計、課程引導與資源整合中。

此外，「數位教學指引3.0」研發團隊主持人、國家教育研究院研究員洪詠善分享生成式AI輔助教學的意義、策略與注意事項，強調透過數位學伴提供即時互動與差異化支持，推動「以人為本」的數位教育。前介壽國中校長、桃園市復興區區長蘇佐璽則說，偏遠地區國中小學生與大學生進行教學互動時，能感受到被支持。

教育部推動數位學伴計劃20年，今年再開創AI伴學新模式。（教育部提供）

