宜蘭營養午餐遭糾正品管缺失 代理縣長要求增訂質譜儀檢驗

宜蘭營養午餐遭糾正品管缺失，代理縣長林茂盛視察供應狀況，並要求與廠商契約增訂質譜儀檢驗。（記者王峻祺攝）

2025/09/05 14:47

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭縣國中小營養午餐，遭審計部宜蘭縣審計室糾正品管缺失且稽查不足，部分學校分裝食材未標示名稱等，縣議員林詩穎也批品質管理一再發生問題，教育處明顯監督不力。代理縣長林茂盛今天視察供應狀況，強調已要求廠商及校方做好品管，並增訂質譜儀檢驗規定。

審計室調查，宜蘭部分學校分裝食材未標示名稱，甚至有變質、過期，冷藏庫溫度超標等多項缺失，且還有學校2年未有稽查紀錄，自主管理未能落實，要求積極改善。

縣議員林詩穎也提出質詢，據教育處回覆，校方每日都會表單登錄相關資訊，惟仍有不完備的部分，這就是學校對於行政作業的要求，未善盡該有作為，教育處明顯監督不力。

林茂盛今天趁著開學首週前往南屏國小視察，了解營養午餐最新供應情況，要求各校務必把關午餐供應品質與食品衛生安全，食材管理方面，更在廠商契約增訂質譜儀檢驗規定，避免蔬果殘留農藥。

林茂盛說，針對家長及審計單位關心事項，縣府都會積極改善，不管是食材檢查，或是廚師技術，以及烹煮出來的色香味內容均會強力要求，並請學校午餐秘書、老師加強對營養午餐的品質檢視。

