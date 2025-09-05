延平王401周年聖誕祭典 鄭成功祖廟建廟360年紀念碑揭碑

鄭成功祖廟舉辦「延平王鄭成功401周年聖誕」秋祭祝壽大典，由台南市副市長葉澤山（中）代表擔任主祭官， 祭典莊嚴隆重。（南市府提供）

2025/09/05 14:49

〔記者蔡文居／台南報導〕財團法人鄭成功祖廟今天舉辦「延平王鄭成功401周年聖誕」秋祭祝壽大典，由台南市副市長葉澤山代表擔任主祭官， 祭典過程莊嚴隆重，隨後舉行鄭成功祖廟建廟360年紀念碑揭碑儀式，明天（6日）則舉辦有「成功新世代嘉年華市集」，邀集在地文創、手作與美食品牌進駐。

位於台南市中西區的鄭成功祖廟，為鄭氏來台後的首座家廟，不僅承載開台歷史意義，也逐步形塑完整的延平王信仰體系。由於民間對鄭成功的共同敬仰，促成了與日本、馬來西亞及中國等地的文化與觀光交流。每年農曆7月14日的聖誕紀念大典，更是鄭氏後裔、宗親與信眾齊聚的重要時刻。

請繼續往下閱讀...

今天祭典，由副市長葉澤山代表擔任主祭官，包括鄭成功祖廟董事長鄭榮豪、鄭成功第8世孫鄭子香後裔「鄭子香子孫會鄭守讓（明能）系」代表鄭達仁、立委陳亭妃、市議員鄭佳欣、立委林俊憲服務處代表等多出席。

祭典現場鐘鼓齊鳴，全體人員依循上香、獻花、獻果、獻饌、獻酒，祈求國泰民安、風調雨順；並於恭讀祭文後，全體行三鞠躬禮，以表達對鄭成功開疆闢土的崇敬之意。隨後舉行建廟360年紀念碑揭碑儀式，鄭成功祖廟董事長鄭榮豪特別謝各界對活動的支持與參與。

祭典結束後，廟方依循台南喜慶習俗，中午發放400碗魯麵，下午有「賞兵犒將」禮俗及各境廟祝壽大典，晚間則舉辦成功文化交流平安晚宴，祖廟並於6日規劃「成功新世代嘉年華市集」。

鄭成功祖廟建廟360年紀念碑舉行揭碑，並表達各界對鄭成功去年400周年聖誕祭盛會的支持。（記者蔡文居攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法