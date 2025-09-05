超級瑪莉也過不去？ 台南火車站斑馬線引網友熱議

斑馬線到車站一端擺放花盆與欄杆，引發熱議。（擷自「台南式」粉專）

2025/09/05 14:25

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南火車站前北門路近日新劃上斑馬線，相關措施在網路社群引發熱議。「台南式 Tainan Style」粉專指出，這樣的轉變代表交通設計開始「以人為本」，不再只考慮汽機車的快速通行，而是讓行人在平面道路上能安全順暢地通行，而非被迫爬上爬下穿越天橋或地下道。隨著台灣邁入高齡化社會，更多無障礙設計勢在必行，「對於路上最弱勢的行人多一點照顧，應該是比較進步的思維。」

粉專也說明，因應圓環號誌與燈號的調整，現在車輛右轉北門路時不會與行人衝突，整體動線更安全。不過，斑馬線另一端卻因擺放花盆與欄杆，導致輪椅族通行受阻，網友批評「完全歧視輪椅人士」，更有人指出車站電梯壞了兩個月未修，行動不便者權益受損。甚至有人嘲諷「難道把台南人當超級瑪莉，要跳來跳去嗎？」對此，粉專表示此篇發文提醒後，相關車阻與花台將由台鐵及標檢局拆除改善。

請繼續往下閱讀...

對於新設的斑馬線，有人直言「這麼簡單的事，不懂為什麼拖那麼久？」也有人指出南鐵地下化完工後，車站周邊將展開大規模改造，站前圓環廣場與地下道電梯可能一併拆除，畫設斑馬線只是過渡措施。

另有網友分享經驗，認為車站前接送區交通混亂，「汽車、計程車、機車同燈號放行，三車爭道，假日更危險，常被對向汽車叭聲催促」，因此肯定增設斑馬線能讓行人更有保障。

也有人補充，對於攜帶大件行李的旅客而言，地下道確實不便，加上夜間環境陰暗，有遊民聚集，走起來令人不安；但也有聲音強調自己早上經過時覺得乾淨整潔，感謝維護人員辛勞，同時呼籲「街友也要自持，不要製造髒亂」，並建議可推動「以工代棲」，讓街友參與環境維護。

南市火車站前北門路新劃設斑馬線。（擷自「台南式」粉專）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法