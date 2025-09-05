澎湖魔豆小舖發表中秋月餅會 各界認購獻愛心

澎湖縣長陳光復與議長陳毓仁，化身糕餅師傅與魔豆小舖學員一同製作月餅。（記者劉禹慶攝）

2025/09/05 14:52

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖縣第1間庇護工場-社團法人澎湖縣照顧服務協會附設庇護工場「魔豆小舖」，今（5）日舉辦 「情滿中秋 魔豆獻禮」中秋新品發表會，以手作月餅傳遞節慶祝福。縣長陳光復、議長陳毓仁、台電尖山發電廠、福朋喜來登飯店、馬公市公所等，都派員前往參加，並當場踴躍認購月餅奉獻愛心。

今年魔豆小舖嚴選食材，推出2款新品「月兔酥」與「仙芋酥」，並延續廣受好評的經典熱銷品項「菠蘿蛋黃酥」。「月兔酥」特別製作成可愛的兔子造型，以綿密桃山皮為基底，內餡融入馥郁伯爵紅茶；「仙芋酥」則在酥皮融入帶有天然芋頭香氣的斑斕葉，呈現淡雅綠色，搭配綿密芋頭泥與鹹蛋黃；經典的「菠蘿蛋黃酥」，則以香酥外皮包裹低糖紅豆餡與整顆鹹蛋黃。

今年禮盒設計精緻，提供 3入、6入、9入3種規格，無論送禮或自用皆合宜。魔豆小舖透過嚴選食材與學員的用心製作，讓每一份月餅都承載美味與祝福。自即日起至9月19日止，預購可享9.5折優惠，大宗訂購另有專屬折扣。洽詢與訂購專線：06-9276422。

社團法人澎湖縣照顧服務協會附設庇護工場「魔豆小舖」自2005年成立以來，秉持「授人以魚，不如授人以漁」的理念，致力於協助身心障礙者學習技能與培養工作能力，並透過就業支持，幫助他們逐步邁向自立。尖山發電廠認購6入315盒、喜來登6入100盒、議長9入320盒、縣長6入400盒。

魔豆小舖中秋月餅發表會，各界嘉賓踴躍認購。（記者劉禹慶攝）

