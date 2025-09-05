為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    北捷站內餐車價格未標明 議員批管理疏失

    北市議員陳重文接獲民眾投訴，指北捷內攤車價格標示不清。此為示意圖，非當事店家。（北捷提供）

    2025/09/05 14:16

    〔記者甘孟霖／台北報導〕台北市議員陳重文指出，台北捷運公司內餐車屢被投訴未明示標價，北捷未能有效管理，損害公平性。北捷表示，「捷運車站早餐點位設置申請書」中規範，廠商須清楚標示廠商名稱、商品品項及售價等資訊，也會定期現場稽查，勸導未改善將開罰，最重終止契約。

    陳重文表示，過去法務局消保官曾針對年貨大街發布新聞稿，宣導依據北市消費者保護自治條例加強未標價攤商查核；但今年8月有民眾向他陳情，發現北捷的小農攤車竟未標示售價，經了解後據稱經現場稽查，現場有標示價格，但未放置於明顯處；他認為，此舉不符合自治條例所規定，提供消費者充分、正確資訊，不得隱匿。

    他說，無獨有偶，9月份再度有民眾陳情北捷站內早餐餐車攤位未標示價格，凸顯北捷並未對其經管攤位進行有效管理；北捷既然提供場地核准業者販售，就應負第一線管理責任，主動稽核，應立即檢討強化攤位管理機制。

    北捷表示，針對該早餐攤位未標示，經查核，該餐車廠商有部分商品未標示售價，已立即要求廠商補正，後續並將加強查核確保符合規定。

    北捷補充，針對餐車營業情形，會定期現場查核，勸導未改善將依規定開罰，並要求限期改善，如逾期未改善者，可以終止契約。

