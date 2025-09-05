台南區免試入學繳表率再下降 新化高中仍滿招

不受少子女化的影響，新化高中免試入學仍維持額滿錄取。（新化高中提供）

2025/09/05 14:42

〔記者吳俊鋒／台南報導〕少子女化影響，台南114學年度免試入學實際繳表8452人，較去年減逾2000人，繳表率再下降，不過新化高中仍額滿錄取，且吸引高分群的國中畢業生踴躍報到，毋需辦理第二次招生。

校長劉瑞圓指出，今年錄取的新生中，國中教育會考成績達5A以上的學子共5名，其中5A5+高分群學生有2人，分別為畢業於新市國中的林生與復興國中的蔡生，還有來自新化國中的余生（5A4+）、黃生（5A4+）、董生（5A3+）等；除了就近入學、節省通勤時間之外，更因家人、親友的強力推薦而選填。

劉瑞圓表示，今年台南免試入學缺額達3300人，相當於8個新化高中一年級的招生數，但該校仍然滿招，且高分群入學更勝往年，實屬難得，在少子女化以致學生人數驟減的大環境下，持續高報到率，並吸引優秀學生，殊為不易，感謝教職員團隊的努力，還有家長、社區等各界的信任與支持。

劉瑞圓說，114年台南區免試入學總招生名額為1萬1856人，實際繳表為8452人，較去年減少超過2000人，新化高中因順利額滿錄取，不須辦理第二次招生；而今年該校獲國教署核定「數理科技實驗班」與「數位社會科學實驗班」，期能整合地方資源，形塑在地子弟成為具備科技化、本土化與全球化的全方位人才。

