Kiss Science要學童玩轉科學 33新場域加入還有花東1日遊

國科會舉辦「2025 Kiss Science」，延續以往匯聚產官學研各界能量，場域遍及全台，並首度串聯「科普環島列車」，還推出花東一日遊來深入認識當地科研能量。（國科會提供）

2025/09/05 14:30

〔記者吳柏軒／台北報導〕國科會今年舉辦「2025 Kiss Science」，延續以往匯聚產官學研各界能量，場域遍及全台，宣傳科普，要讓學童一起玩轉科學，除了既有政府部會及研究機構之外，今年更有33個新場域加入，如中央氣象署首次開放氣象儀器校正實驗室，並首度串聯「科普環島列車」，更推出花東一日遊來深入認識當地科研能量。

國科會今（5日）舉行2025 Kiss Science宣傳活動，不僅頒發感謝狀給參與部會及企業，表彰各界對科普推廣的熱忱與貢獻，也找來台南大學南大真平國網TAIDE台英語AI學伴機器人擔任解說員，帶來驚奇；國科會主委吳誠文則表示，延續今年暑假台中場「Kids’ Science—小小科學家來敲門」的熱烈回響，預告台北場活動將於26及27日舉行，規劃「科學市集」、「科學工作坊」、「科學影城」及「科學大驚奇」等多元內容。

請繼續往下閱讀...

國科會自2019年起每年舉辦「Kiss Science」，今年邁入第7屆，參加的科研場域遍布全台，有中研院、內政部、教育部、經濟部、交通部、農業部、衛生福利部、文化部、金融監督管理委員會、海洋委員會、國立故宮博物院、國家實驗研究院等，還有各大學實驗室、科學園區、海研船、漁業試驗船，以及新創基地，另有15家企業熱情參與。

國科會表示，今年展期自11月起5個週末假日，陸續開放各場域，期望透過定時導覽、動手做實驗、科普演講、影片賞析、科學營隊等多元活動，讓青年學子盡情享受探索科學的樂趣。此外，更推出「花東地區科研場域一日行程」，帶領民眾走進深入認識當地科研能量與獨特人文底蘊。

今年有33個新場域加入，如中央氣象署新北園區首次開放氣象儀器校正實驗室；中山醫學大學牙醫學系推出精準牙醫體驗營；花蓮流行音樂AI實驗基地運用AI科技製作屬於自己的歌曲；黃金蝙蝠生態館、台灣兩棲動物保育協會、台灣黑熊教育館及屏東科技大學獸醫學院規劃環境生態教育課。

還有清華大學運動中心秀出智慧牛棚分析棒球精準分析與訓練；工研院提供AIoT智慧棒球訓練和3D高爾夫模擬器體驗。且今年首度與「台灣科普環島列車」串聯，10月20日起6天環島1週，可在列車上進行科學實驗，到站後再參訪科研場域。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法