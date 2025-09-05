展館變冰箱！行銷農產新手法 「雲林未來超市」開張

YCDC雲林創意設計中心推出雲林未來超市，把展館變雲林的冰箱，展示縣內79家品牌的農產品及文創商品。（記者黃淑莉攝）

2025/09/05 14:26

〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林創意設計中心（YCDC）「雲林未來超市」今（5）日開張，把場館變成雲林的冰箱，有79家在地精選品牌及優質農漁畜產品，同時結合雲林購物、實體展覽的虛實整合模式，民眾可以實體或到線上商城訂購，輕鬆買到雲林好物。

縣府文化觀光處長陳璧君表示，這幾年縣府秉持設計來驅動地方的創生，結合雲林在地青年創業凸顯雲林品牌，讓大家看見雲林的好物，「雲林未來超市」結合數位科技，讓大家輕鬆、方便實現產地到餐桌。

陳璧君說，雲林未來超市有4大亮點主題，「雲好味」，展示從友善耕作到風味加工的產品，有崙背鮮乳保久乳、萵苣醋氣泡水等；「雲創意」，展示雲林創意設計好物，有飛雀餐桌行動、55年歷史的勝麗西裝號等。

「雲好青」，展現雲林百大青農，有賣到缺貨游崇甫的帝王芭樂、林建榮的鴨肉調理包、林貝珊的精品咖啡；「雲經典」，展示雲林的得獎作品，有玉山碾米廠、螢之光咖啡、茶米國等。

副縣長謝淑亞表示，YCDC 2020年成立以來，在精品認證、特色店家、青年創新輔導皆有亮眼成績，且在虎尾建國眷村成立虎尾館，成為雲林重要的地方創生與青年創業平台，「未來超市」有79個品牌進駐，其中有20個新品牌是新發掘。

文觀處說，配合未來超市開館，9月13、14日在YCDC虎尾館舉辦文創市集，有近80攤來自雲林各地的文創選品、美食料理與特色餐車，還有音樂演出、手作課程及集點兌換等活動。

雲林未來超市亮點之一「雲好青」，聚焦縣內百大青農的品牌。（記者黃淑莉攝）

