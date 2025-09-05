近萬人報考客語認證 通過者可獲千元客家幣

客委會表示，今年客語認證有近萬人報名。圖為客語沉浸式教學。（資料照）

2025/09/05 14:03

〔記者楊綿傑／台北報導〕今年客語認證二梯次考試將展開，共有近萬名考生報名，以桃竹苗3縣市最多，客委會表示，為獎勵客語傳承，凡通過認證者即可獲得1000元客家幣，可至客庄消費並體驗客家文化。

客委會「114年度客語能力基礎級暨初級全國認證」二梯次認證考試，將分別於明（6）日及9月14日舉行，全國應考人數達9499人，其中第一梯次5737人，第二梯次3762人。

根據客委會統計，報考人數以桃園市1986人居全國之冠，展現當地推動客語教育的成果。新竹縣1637人與苗栗縣960人分別位居第二、第三，顯示桃竹苗地區作為客家文化核心，在語言傳承上持續領先。

在考生結構方面，主要應試族群為在校學生，涵蓋國小至高中達5952人，反應學校積極推動客語教學的成果。同時也有許多長者踴躍參加，超過71歲者有193人，而最年幼為6歲以下者則有10人，呈現「長幼共學、世代共傳」。

客委會表示，客語能力認證不僅是語言檢測，更是推動文化傳承與凝聚認同的重要方式。透過全國性大型認證，能提升社會對語言多樣性與文化永續的關注。客委會也呼籲考生準時應試，並在考後持續練習與運用，讓客語「講出來、用起來、傳下去」。

