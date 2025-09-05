太魯閣國家公園內違規罰金今調漲！ 合歡山、武嶺違停要罰1500元

武嶺停車場收費停車，山區假日人多時常出現違規情形。（記者花孟璟攝）

〔記者花孟璟／花蓮報導〕在國家公園內未依規定停車、放煙火、帶寵物入園，都屬國家公園違規事項，但因遊客仍持續違規，太魯閣國家公園管理處今天公布部分修訂「太魯閣國家公園區域禁止事項」，今天起實施，以上提到違規行為的罰金還將加倍，太管處呼籲民眾，入園遊憩時應遵守規定。

太魯閣國家公園管理處今天公告實施新修訂的「太魯閣國家公園區域禁止事項」，調漲部分項目罰金，其中未依規定停放車輛罰鍰從600元調高至1500元，第2次以上罰3000元；而違規燃放煙火、鞭炮、烤肉、撒冥紙及其他危害公眾安全物品，罰鍰從原先的1500元提高為3000元。

另外，攜帶寵物進入國家公園生態保護區、史蹟保存區或特別景觀區（公路沿線除外），違規罰金也從600元調漲到1500元，第2次以上違規罰3000元。太管處表示，除聚落範圍外，禁止攜帶未使用鍊繩、箱籠或其他適當防護措施的寵物進入遊憩區或一般管制區，至於有人員陪同的合格導盲犬、導聾犬及肢體輔助犬不在此限。

太管處提醒，請民眾勿違規以免付出更高代價，因為禁止事項是為了國家公園環境與永續管理而訂定，處罰不是其目的，目的是希望給野生動物及大自然更好的環境，呼籲公眾依循規定入園區遊憩，減少不合宜行為，才能共同守護國家公園優質的遊憩環境。

雖武嶺、合歡山都已設收費停車場，但仍有民眾違規停車，而武嶺停車場則常有遊客夜衝合歡山後，在山區炊煮、喧嘩吵鬧或當著「鏡頭君」監視器做出特異行為。太管處指出，擅自於指定區域以外地區大聲喧嘩、播放吹奏或使用鳴器、露營、炊煮、滑雪滑草、游泳、溯溪、泛舟、攀岩、搭設帳棚、未依規定申請空拍許可證，都在國家公園違規事項內，以上違規第一次罰1500元、第2次以後罰3000元。

