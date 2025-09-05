為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    台南安定、官田2產銷班 獲全國優良農業產銷班

    台南市安定區雜糧產銷班第7班獲獎，班長李昆桓（左三）代表接受安定區農會總幹事黃彥銘（左二）、農業局農務科科長許文耀（右三）、南市農會輔導員黃文明（右二）貼紅紙道賀。（農業局提供）

    2025/09/05 14:22

    〔記者楊金城／台南報導〕台南市再次展現農業實力！南市安定區雜糧產銷班第7班及官田區果樹產銷班第6班從全國逾千個產銷班中脫穎而出，榮獲「114年全國優良農業產銷班」肯定。

    市長黃偉哲指示農業局今天（5日）前往2產銷班張貼紅榜表揚，鼓勵基層農業組織持續精進，推動台南農業蓬勃發展，南市其它農會產銷班以2得獎產銷班為榜樣。

    安定區農會總幹事黃彥銘表示，由農會輔導成立僅6年的安定區雜糧產銷班第7班，目前班員20人、種植面積12公頃，主要生產胡麻及硬質玉米。在班長李昆桓的帶領下，全班秉持「品質第一、誠信經營、合作共榮」精神，持續精進生產技術與安全管理，贏得市場信賴。此次獲得肯定，不僅是對過去努力的最佳回饋，也提醒產銷班未來要更加努力，致力提升班員生活品質，並推動農業永續發展。目前除推出胡麻麵產品外，亦積極研發創新胡麻飲品，期望為在地農產創造更多元價值。

    官田區農會總幹事林定億指出，官田區果樹產銷班第6班自24年以來，主要栽種酪梨，由「官田酪梨王」美譽的班長陳永義領軍，發展至今現有76位班員、耕作23公頃。班內施行嚴謹制度與持續教育訓練，並鼓勵參與全國酪梨評鑑，成績優異。產銷班也積極進行異地交流學習，由農會帶隊前往北農果菜市場，實地研習酪梨分級包裝及拍賣流程，將所學帶回推動班內改進，展現官田農業在酪梨領域的專業實力與高度競爭力。

    台南市農業局局長李芳林表示，面對極端氣候與市場消費習性的快速變化，鼓勵南市產銷班應依國內外市場趨勢調整定位與經營精緻農業模式，導入共同運銷與共好銷售模式，以提升班員收益與台南農業整體競爭力。

    南市農業局、官田區農會總幹事林定億（右二）向官田果樹產銷班第6班班長陳永義（右五）祝賀獲得全國優良農業產銷班。（農業局提供）

