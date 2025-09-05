鼓勵偏鄉弱勢學子創作抒發 安得烈全國學藝競賽邁入第10年

安得烈慈善協會今（5日）公布「第10屆全國學藝競賽」得獎名單，繪畫類作品評選，作品讓評審們感到驚艷。（安得烈慈善協會提供）

2025/09/05 14:08

〔記者吳柏軒／台北報導〕為鼓勵偏鄉及清寒學子以創作抒發心靈、建構自信與認同，安得烈慈善協會今（5）日公布「第10屆全國學藝競賽」得獎名單，今年共2161件作品參賽，涵蓋繪畫、書法與作文3大類，最終136人脫穎而出獲獎，作品在創意、技巧與情感表達上，皆彰顯孩子訴說心聲的真摯力量。

安得烈指出，除了透過「食物銀行計畫」為弱勢兒童送上溫飽，也藉由「學藝競賽」提供孩子們展現才華的舞台，讓愛心與教育相互呼應，陪伴孩子們成長茁壯。今年賽事邁入第10屆。

今年繪畫類評審陳能梨指出，學生透過具象描繪與色彩層次傳遞細節與情感；評審潘蓬彬則讚許作品風格多元，題材涵蓋生活觀察、家庭情感及流行文化，充分體現年輕世代的創意視野。

書法類評審李清源認為高中組優秀作品自然不拘，流露專注與樂趣；評審林政榮則觀察到今年彩墨與特殊用紙材質等創新，讓作品更具辨識度；評審蔡耀慶則提醒「比賽是歷練，唯有讓書寫成為日常，才能真正體會漢字文化的深邃之美」。

作文類評審黃偉慈肯定獲獎作品以真摯情感和生活經驗打動人心，提醒AI時代更需保持「有溫度的文字」；評審鄒敦怜則指出，高中組更已有不少作品達「小文學家」水準。

安得烈慈善協會執行長羅紹和表示：「這不僅是一場競賽，更是一個舞台，讓孩子看見自身的價值，勇敢追夢，並在過程中找到力量與盼望。」並感謝歷屆評審的專業投入，使競賽兼具教育意義與啟發價值，成為孩子生命成長的重要養分。

安得烈慈善協會今（5日）公布「第10屆全國學藝競賽」得獎名單，書法類評審老師指出，今年參賽作品在筆法、章法與墨色應用上更顯成熟。（安得烈慈善協會提供）

