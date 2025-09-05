為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    Twice演唱會當晚住宿只要520元?高雄漢來回應了

    高雄漢來飯店在第三方平台一晚房價只要520元引起網友熱議。（記者王榮祥攝）

    高雄漢來飯店在第三方平台一晚房價只要520元引起網友熱議。（記者王榮祥攝）

    2025/09/05 14:05

    〔記者王榮祥／高雄報導〕有網友分享今年11月入住高雄漢來大飯店雙人房，這天是Twice的演唱會，1晚含早餐竟只要「520元」!?漢來今聲明，訂單仍在agoda端，飯店已持續與該平台進行了解與責任釐清，會與消費者站在一起。

    網友表示，上agoda訂了今年11月入住高雄漢來大飯店雙人房，1晚含隔天早餐竟只要520元，這天還是Twice的演唱會，管他認不認帳先訂再說；其他網友對此價格驚嘆「太扯」、「不可思議」、「阿狗搭的先別高興太早，當天可以順利入住才算數」、「希望飯店認帳，因爲我也有訂到538的港景房」。

    漢來今聲明，由於訂單仍在agoda端，飯店已持續與該平台進行了解與責任釐清；關於消費者關注的權利也會積極協助與該訂房平台處理，高雄漢來ㄧ樣秉持「以顧客為中心」的核心精神，高雄漢來皆以最誠摯的服務款待每位入住貴賓。

    漢來飯店副總陳素娟也出面說明，所有訂單都在哪邊（Agoda） ，會去了解是否系統上出問題? 目前還在等回覆，飯店方會跟消費者站一起 ，一定積極維護消費者權益，陳素娟也提到演唱會當天賣價約9千多元。

    高市觀光局也注意到此情況，指出尚未接獲任何投訴，但因本案旅館為國際觀光旅館，屬中央交通部觀光署管轄，將反映相關報導給該署，請該署積極協助處理。

    網友分享在第三方平台訂到高雄漢來一晚500多元的超便宜房價。（翻攝網路）

    網友分享在第三方平台訂到高雄漢來一晚500多元的超便宜房價。（翻攝網路）

