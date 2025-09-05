為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    台澳合作中子科研SIKA已10週年 妥善率99％亞太唯一穩定運作

    台澳長期合作中子科學領域，台灣設計與建造的「冷中子三軸散射儀」，就座落在澳洲核子科學與技術組織（ANSTO）內，並以台灣梅花鹿SIKA命名，啟用迄今10週年。（國輻中心提供）

    台澳長期合作中子科學領域，台灣設計與建造的「冷中子三軸散射儀」，就座落在澳洲核子科學與技術組織（ANSTO）內，並以台灣梅花鹿SIKA命名，啟用迄今10週年。（國輻中心提供）

    2025/09/05 13:54

    〔記者吳柏軒／台北報導〕台灣與澳洲長期合作中子科學領域，由我自主設計與建造的「冷中子三軸散射儀」，就座落在澳洲核子科學與技術組織（ANSTO）內，並以台灣梅花鹿SIKA命名，啟用迄今10週年，其平均妥善率達99％，成為亞太區唯一穩定運作，協助半導體材料、綠能科技、高分子與生醫材料等多元領域研究。

    國家同步輻射研究中心（國輻中心）在4日與ANSTO同慶SIKA啟用10週年，並邀國內外中子科學領域專家學者齊聚一堂，見證台澳國際科研合作的指標性成果。

    國輻中心指出，2002年「台灣研究用反應器 II」計畫中止後，國科會為滿足國內對中子實驗設施的需求，透過跨國、跨域發展前瞻性科研儀器，經駐澳大利亞台北經濟文化辦事處與澳洲在台辦事處促成，2005年與澳洲簽署雙邊協議，由中央大學等團隊合作執行SIKA計畫，2015年正式開放使用並轉由國輻中心接手，成為台灣科學家進行中子散射實驗的重要基地。

    國輻中心表示，SIKA以高效且優異的性能，平均妥善率高達99％，成為亞太區唯一穩定運作的冷中子三軸散射儀。而使用SIKA的台灣團隊發表了涵蓋半導體材料、綠能科技、高分子與生醫材料等多元領域之研究，成果刊登於《Energy & Environmental Science》、《Advanced Materials》、《Advanced Science》等國際頂尖期刊，充分展現SIKA在材料科學與基礎物理領域的重要性。

    國科會副主委蘇振綱表示，近年來國科會正積極推動「雙／多邊國際合作研究計畫」，強化台灣在國際科技舞台的能見度與參與率，而SIKA正是最佳的實踐案例。期待未來雙邊持續加深並擴大交流合作，為我國在前瞻科學研究與國際合作領域，開創更深遠的發展。

    國家同步輻射研究中心舉辦由坐落在澳洲雪梨、我國自製冷中子三軸散射儀啟用10週年活動。（國輻中心提供）

    國家同步輻射研究中心舉辦由坐落在澳洲雪梨、我國自製冷中子三軸散射儀啟用10週年活動。（國輻中心提供）

    台澳長期合作中子科學領域，台灣製「冷中子三軸散射儀」（命名SIKA），就座落在澳洲核子科學與技術組織（ANSTO），該組織與台灣跨海連線，同慶SIKA啟用十週年。（記者吳柏軒攝）

    台澳長期合作中子科學領域，台灣製「冷中子三軸散射儀」（命名SIKA），就座落在澳洲核子科學與技術組織（ANSTO），該組織與台灣跨海連線，同慶SIKA啟用十週年。（記者吳柏軒攝）

