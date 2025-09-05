新北市玩具銀行推動10年有成 彰化取經交流

彰化縣社會處北上參訪新北市玩具銀行旗艦店特展。（記者翁聿煌攝）

〔記者翁聿煌／新北報導〕彰化縣政府為了解新北市玩具銀行十年來推動玩具再生和老少共玩的經驗，社會處5日組團北上參訪「讓愛延續、童心十載」特展，社會處兒少科長翁子琳表示，兩縣市的高齡人口比都接近20％，玩具對於代間融合有觸媒的效果，並對於新北市玩具銀行二手玩具回收再生的成效印象深刻。

新北市社會局主秘黃逢明表示，新北玩具銀行自2016年開辦迄今已邁入第10年，在回收再生、資源共享及公民參與方面累積豐碩成果，不僅有效回收民眾家中閒置的二手玩具，更將這些再生玩具轉化為多元服務，提供給社福機構、社區據點及教育單位使用。也會利用玩具行動車，將再生玩具載往偏區，讓老少共玩。

翁子琳表示，彰化縣同樣運用公彩盈餘基金設立玩具銀行，但是借用公所的文康中心設立，不像新北市有專屬的玩具銀行，由於彰化的人口老化，白天小孩上學去，玩具成為老人的玩伴，同仁從網路發現新北玩具銀行辦理10年特展，因此希望汲取新北經驗，學習玩具再生利用，也讓玩具成為老少共融的觸媒，同時透過經驗分享與交流，為該縣玩具銀行五週年活動做準備。

新北玩具銀行主任張維庭表示，截至今年6月底，新北玩具銀行已累計回收高達248公噸二手玩具，相當於每年3萬棵樹木的碳吸附量，這些回收的二手玩具，經由志工們的清潔、分類與整理，成功再生為48萬件教玩具，可以將這份永續循環的愛傳遞擴散。

張維庭也表示，承辦新北市玩具銀行的台灣玩具圖書館協會，在桃園楊梅設置玩具共享園區，剛在4日舉行上梁典禮，預計於明年6月底完工使用，屆時也歡迎各縣市政府、各界前來共享交流。

彰化縣社會處團隊對於玩聚窩龍之助木球球感興趣，錄影作紀錄。（記者翁聿煌攝）

