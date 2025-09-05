新北蛋黃酥節6業者獲獎 蜜香紅茶入餡具巧思

「2025新北市蛋黃酥節」頒獎，今年比賽分成「經典蛋黃酥」及「創意蛋黃酥」兩組，每組精選3家業者獲獎。（記者翁聿煌攝）

2025/09/05 13:17

〔記者翁聿煌／新北報導〕「2025新北市蛋黃酥節」頒獎典禮5日舉行，新北市經濟發展局副局長黃碧玉出席頒獎，感謝新北市糕餅公會對產業發展的努力，為強化商品特色與行銷，今年比賽分成「經典蛋黃酥」及「創意蛋黃酥」兩組，吸引近60件商品參賽，每組僅精選出3家業者獲獎，競爭相當激烈。

經發局說，今年蛋黃酥節以多元主題的方式，號召新北市糕餅產業店家報名，經專家評審後共有6家業者脫穎而出，其中，經典組的冠軍是龍鳳堂餅舖的「烏豆沙蛋黃酥」、亞軍是富川麵包坊的「棗泥蛋黃酥」、季軍是裕馥西點麵包店的「金牌蛋黃酥」；創意組的冠軍是塔吉節慶蛋糕的「桃喜蛋黃酥」、亞軍是龍鳳堂餅舖的「可豆寶蛋黃酥」、季軍是金蕎食品有限公司的「脆皮蜜紅茶蛋黃酥」。

黃碧玉表示，新北市糕餅產業歷史悠久，為推廣新北市特色糕餅產業，今年度「新北市蛋黃酥節」在糕餅師傅們的巧思下，開創出台味十足的蛋黃酥及各種不同的新口味，有的業者運用新北三峽在地的蜜香紅茶入餡，也有加入棗泥、巧克力等創新元素，在保留傳統風味的同時揉合在地特色，讓蛋黃酥不再只是中秋節的應景美食，更成為新北市代表性的伴手禮之一，每款蛋黃酥都凝聚師傅的用心與創意，希望透過此次活動讓更多人品嚐到這份傳統與創新交融的美味，並在中秋佳節感受濃濃的人情味。

