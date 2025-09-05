苗縣澳視群英展翅計畫 縣長接見培訓返台國高中生

參與澳視群英展翅學生，製作在寄宿家庭生活點滴影片與大家分享，直呼此行收穫滿滿。（記者張勳騰攝）

2025/09/05 13:20

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣政府推動澳視群英展翅培訓計畫，選出優秀國高中學生共24人赴澳洲坎培拉Evelyn Scott School進行21天的學習之旅；縣長鍾東錦今（5）日接見培訓返台的國高中學生，學生們製作學習、寄宿、介紹澳洲風光等創意影片，展現學習成果，參與學生都直呼此行開拓國際視野，留下滿滿的回憶。

苗栗縣自2014年起執行優質學子公費海外進修專案已11年，讓參與學生增強英語能力，更拓展國際視野，獲參與學生及家長好評。



今年的參與學生也前往坎培拉當地根家連學院（Gungahlin College）進行職業探索體驗，並至雪梨大學與教授互動討論自然科學相關議題，了解澳洲的環境生態，更參訪駐澳大利亞台北經濟文化辦事處，雙方進行多元的對話與交流。學生們提出有關澳洲升學制度、多元文化、獎學金申請、外交官訓練等多元問題，並分享對教育環境的觀察與省思，增進英語能力，更開闊國際視野，所有學生都收穫滿滿。

學生們製作上課學習、在寄宿家庭生活及澳洲旅遊的影片與大家分享，參與學生與各國學生一起學習、交流，更對當地上課沒有課本，天馬行空的學習，印象深刻，學生也致贈鍾東錦等人袋鼠玩偶，並合唱改編的客家歌，宣傳苗栗客家文化。

鍾東錦指出，學生赴澳洲交流、學習語文，開拓國際視野，行銷苗栗客家文化，是人生很寶貴的經驗，未來不只安排至澳洲遊學，各校也可自行辦理，縣府會酌予補助經費。

參與澳視群英展翅學生，致贈袋鼠玩偶給縣長鍾東錦（前左3），感謝苗栗縣政府對此計畫的支持。（記者張勳騰攝）

參與澳視群英展翅學生，舉行成果發表，參與學生拓展國際視野，留下珍貴美好的回憶。（記者張勳騰攝）

