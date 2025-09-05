南投首辦國慶焰火 「旅遊好康月」抽240萬元特斯拉汽車

南投首辦國慶焰火 縣府推出旅遊好康月抽獎活動，最大獎特斯拉電動汽車1部。（記者張協昇攝）

2025/09/05 13:12

〔記者張協昇／南投報導〕南投縣進入旅遊旺季，包括泳渡日月潭、世界茶業博覽會等大型主題活動9月起陸續登場，尤其今年國慶焰火首度在南投舉辦，縣政府今（5日）召開記者會，宣布推出「南投旅遊好康月」活動，自9月15日起至11月15日止，凡於縣內合法店家單筆消費滿500元，即可參加抽獎，獎品包括Gogoro、iPhone、Switch、南投高級飯店、南投遊程體驗券等多達800個獎項，最大獎則是市值約240萬元的特斯拉電動汽車1部。

縣府觀光處表示，此次活動祭出的獎勵總價值近千萬元，自由行旅客於縣內合法店家單筆消費滿500元，憑發票或收據即可參加抽獎。而團體旅遊部分，縣府推出競賽獎勵，只要旅行業者安排團客住宿南投或參加國慶焰火、茶博等活動，就可參加競賽，並以團客人數加碼計算，送客越多，越有機會拿獎金，最高可獲得25萬元獎金。

此外，縣府也與台北市、花蓮縣，以及中台灣區域治理平台的新竹縣、新竹市、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義市共10縣市合作，共同推動「十全十美縣市引客方案」，推出超過百項旅遊獎勵或優惠方案。活動詳情請上南投旅遊網查詢；獎勵方案則請上南投旅遊好康月官網及十全十美縣市引客網站查詢。

南投縣政府5日召開記者會，宣布啟動南投旅遊好康月抽獎等活動。（記者張協昇攝）

南投旅遊好康月活動，也與10縣市合作，共同推動「十全十美縣市引客方案」。（記者張協昇攝）

