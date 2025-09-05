醫院廣告牆佔人行道 中和民眾質疑檢舉沒下文

新北市中和區某醫院圍牆（紅圈處）被檢舉占用公有地人行道。（民眾）

2025/09/05 13:13

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市中和區有民眾投訴，位於中山路二段的某醫院竟然在人行道上面做一個很大的水泥牆招牌看板，經民眾今年5月起向已經工務機關檢舉多次，未見到場拆除，不曉得背後是什麼原因，新北市工務局表示，今年5月即派員到場會勘，醫院表示想申請雜項執照，如今確定未過，將於近期再次確認面積後依法執行拆除。

民眾投訴，位於中和中山路二段某醫院，為宣傳醫院形象及引人注目，竟然在人行道上搭一座路長約6公尺、高約3公尺的圍牆作為廣告牆，經民眾向新北市政府工務單位提出檢舉，工務局說會來拆除，但到現在9月份了依然沒有拆除，不曉得背後是什麼原因？

民眾投訴，政府一直沒來拆除，這個水泥牆立在人行道上，造成行人走路危險，人行道縮減、變成私用地，人行道被私人佔用，盼盡速處理以維護民眾權益。

醫院表示，那面牆在該幢建築醫院改建就存在3、40年了，並非醫院所搭建，如果有涉及違建，尊重配合公務機關依法處理。

工務局回應，收到民眾檢舉後，於5月就派員到場會勘，唯當事人表示會申請雜項執照，但該塊土地為公有地無法通過審查，後續拆除隊會邀集相關單位會勘，確認是否有占用人行道影響通行，確認違法後將以違建來排除。

