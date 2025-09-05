馬公市立幼兒園爆「水壺」風波 公所澄清：非搞階級分化

馬公市立幼兒園新生發放水壺風波化。（記者劉禹慶攝）

2025/09/05 13:02

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖馬公市立幼兒園爆發「新生水壺發放」事件，引發外界質疑搞階級分化，馬公市公所澄清，水壺是澎湖縣政府人事處為響應行政院「辦理員工子女托育服務實施方案」推動的員工福利專案。幼兒園僅依公文進行公告，並非馬公市立幼兒園主辦，也非有心人搞階級分化說法，刻意製造社會對立。

市長黃健忠表示，馬公市立幼兒園自設園以來，始終秉持「一視同仁」的教育原則。孩子在園內的學習與照顧，從不因家長職業或背景而有任何差別。外界所稱「階級對立」或「教育歧視」並不符合事實，這次事件更提醒市公所，在任何細節上都要以家長與孩子的感受為優先，避免造成錯誤觀感。

馬公市公所為釐清疑慮，市立幼兒園3部班（園本部、東衛分班、澎南分班）已統一規劃，將水壺發送給所有幼童。市公所強調，這不僅是實物的分享，更是教育平等的象徵，原本是澎湖縣政府人事處照顧所屬員工美意，卻淪為馬公市公所買單，只為了有心人口中的「公平」，但奇怪的是各種補助排富時，卻未聽到其他異聲，凸顯社會「仇富」亂象。

黃健忠市長表示：「每一個家庭的付出都值得尊重，無論在哪個職場打拚，孩子都應在相同的環境中快樂成長，這是我們作為城市守護者最基本的責任。」並引用教育家陶行知的話與市民共勉：「教育是愛的表現，沒有愛就沒有教育。」

