    首頁　>　生活

    農糧署偕交通部推雲林高鐵沿線轉作雜糧 減緩下陷還省190座泳池用水

    高鐵示範區雜糧轉作毛豆。（農糧署提供）

    2025/09/05 12:47

    〔記者楊媛婷／台北報導〕高鐵沿線部分地區面臨地層下陷等問題，農糧署和交通部共同推動「雲林高鐵沿線特區推動農田轉旱作專案措施」，提供節水獎勵鼓勵特區內的稻農轉作雜糧，農糧署表示，轉作雜糧的面積將從去年的34公頃，成長到今年的近1百公頃，第一期作節水量達48萬噸，今年的節水量相當於190座標準泳池水量。

    我國稻作生產供給遠超過需求，農糧署自2022年起推動「綠色環境給付」，鼓勵稻田轉作雜糧等，希望可調節稻田面積，因應高鐵雲林沿線面臨地層下陷等問題，2024年起也在嚴重地層下陷區域推動高鐵沿線特區雜糧旱作示範區計畫，讓廠商和轉作雜糧的農民契作，穩定農民收益增加投入誘因，農糧署表示，去年推動面積為34公頃，隨產銷模式逐步穩定，加上今年起推動糧食產業全面升級計畫，提高相關獎勵，栽種面積今年已成長到近1百公頃。

    農糧署表示，隨雜糧栽種面積逐漸擴大，今年第一期作的節水量就達到48萬公噸，有助於減少雲林地區地下水使用及減緩地層下陷，農糧署副署長黃昭興說明，這些地方過去用水多透過抽取地下水為主，隨提高獎勵後，農民轉作雜糧的收入明顯高於稻作，不僅收入增加，相較過去種稻，每公頃可省水達4856公噸，今年的節水量相當於190座標準泳池水量，目標希望雲林高鐵沿線區域轉作雜糧的面積可達1千公頃。

    黃昭興進一步指出，相關區域都會透過契作方式跟營運主體結合，像是「雲林縣元長鄉雜糧產銷班第29班」透過契作制度與「台中市大人物農產運銷合作社」及「無印良品」、「全家便利商店」等建立長期毛豆供銷合作，當地栽種甜玉米的農民也跟鮮綠農科公司合作，將玉米供應給量販通路等。

