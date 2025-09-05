6、700元土雞350元就能買！ 彰化禽品節隱藏版好康來了

今年雞肉價格比去年同期好，去年縣府禽品節活動土雞一隻350元促銷，今年主辦單位再次大拍賣，將於下週日的活動會場，再次開賣350元的土雞，要買要快。（縣府提供）

2025/09/05 12:40

〔記者張聰秋／彰化報導〕不用6、700元，只要350元就能買到一隻優質土雞？沒錯，這麼好康的活動，就在9月14日即將登場的彰化禽品節！縣府與彰化縣養雞協會回饋鄉親，將市場價每隻約6、700元的土雞，在現場限量特價，每隻只要350元，限量1000隻，賣完就沒了。除了搶便宜，還有剝蛋比賽、免費美食和DIY活動，歡迎全家大小一起來同樂。

彰化縣是家禽大縣，一年一度的畜產嘉年華會共分為4場，推廣在地優質的雞、鴨、羊、牛、豬。首場「羊肉節」已順利結束，緊接著第二場「彰化禽品節」將於14日在北斗奠安宮停車場登場，主打多樣美味的雞禽產品。

縣府農業處表示，今年活動內容更豐富，除了免費做三明治、數字油畫框、馬賽克蛋殼杯墊等手作DIY課程，還新增了趣味十足的「快手剝蛋王爭霸戰」所有線上報名名額都已秒殺額滿，僅剩下「剝蛋王」保留一梯次開放現場報名，想挑戰剝蛋神技、爭奪現金券大獎的民眾，手腳可要快。

此外，每年都吸引大量人潮的免費美食區，今年提供多種澎湃的點心，包括蛋塔、滷雞腿、雞肉油飯、茶葉蛋、茶鵝、鴨胗等，每種限量500至1000份不等，就是要讓民眾吃得盡興。

當天活動現場將免費限量提供滷雞腿。（縣府提供）

除了滷雞腿還有雞肉油飯等在地美食。（縣府提供）

免費美食品嚐除了雞肉外，更有蛋塔當甜食。（縣府提供）

