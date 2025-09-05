為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    教育部頒總獎金950萬 高市與海軍合作推動技職教育獲優等

    高雄市教育局運用獎勵經費，辦理教育節及海軍技勤競賽。（教育部提供）

    2025/09/05 12:35

    〔記者林曉雲／台北報導〕為帶動地方政府主管機關強化技職教育的發展，教育部祭出總獎金950萬元，依地方政府表現給予不同獎勵，高雄市、台南市、台中市、桃園市、新北市及台北市獲得今年優等，各得100萬元獎金，其中，高雄市政府辦理高雄教育節活動及各技高相關活動，還與海軍後勤合作辦理技勤競賽，結合在地特殊單位技術增能，積極宣導技職教育辦學與成果。

    教育部國教署組長黃瀞儀說明，為鼓勵直轄市及縣市政府，衡酌區域產業及個人就業需求，並配合社會、經濟及技術發展，規劃所轄學校技職教育之實施，教育部國教署訂有「直轄市及縣（市）主管機關辦理技術及職業教育獎勵辦法」，各地方政府可據此提交申請書，經審查認定所轄區域內辦理技職教育相關之活動及宣導或有助於技職教育發展事項等成效時，教育部提撥甲等50萬元、優等100萬元及獎座予以獎勵。

    全國22縣市中，今年共有12個地方政府提出申請，基隆市、彰化縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣及屏東縣獲得甲等，各得50萬元獎金。

    黃瀞儀表示，該獎勵案不僅是肯定地方政府主管機關，獎勵經費用亦可以改善技職教育環境、設備設施及提升技職教育成效之活動與宣導所需。

    新北市政府持續推動金手培訓計畫投入經費辦理培訓，並編列獎勵金鼓勵師生出國見學，參加全國技藝能競賽與國際競賽；台南市政府自2021年起委請漫畫家每年繪製4種職群漫畫及製作相關動畫，以吸引學生對生涯試探的興趣，並透過舉辦技職博覽會及設立職業試探與體驗示範中心辦理多元活動，讓學生瞭解每個職群未來就業方向。

    台南市教育局運用獎勵經費，辦理技職博覽會及現場體驗活動。（教育部提供）

