台南七股「七寶宴」9/9限量開賣130桌 再送500元漁產

七股「七寶宴」，將於9月28日中午12點在七股鹽山登場。（南市觀旅局提供）

2025/09/05 12:32

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市觀旅局與七股區公所共同辦理的「2025台南七股海鮮節」壓軸活動—七股「七寶宴」，將於9月28日中午12點在七股鹽山登場。觀旅局表示，這次活動將於9月9日上午9點開放網路及ibon機台報名，限量130桌，每人限訂1桌，優惠價每桌只要6500元，活動不接受現場報名或電話報名，一律採ibon售票網或ibon機台報名。

南市觀旅局表示，七股七寶宴往年總是開賣即秒殺完售，今年特別加碼每桌贈送價值500元的在地新鮮漁產，包含台灣鯛魚片、虱目魚肚、虱目魚丸、虱目魚香腸、文蛤等豐富海味。此外，風災後為了給七股在地漁民更多支持、推廣在地優質產品，每桌也會有額外提供來自在地青漁品牌「冠騰的魚」及「股份魚鄉」商品，不只要讓參與民眾現場吃得滿足，還能將鮮味帶回家，延續七股的美味。

請繼續往下閱讀...

觀旅局長林國華說，今年七寶宴再度攜手在地知名總鋪師陳振東，以七股七寶（包括虱目魚、烏魚、吳郭魚、石斑、白蝦、文蛤、牡蠣）為料理主角，桌餐共12道菜（含甜點及6瓶飲料）。除了參與七寶宴外，也邀請大家走訪七股、將軍、北門等濱海地區，支持風災後努力重建的在地店家。

觀旅局表示，9月28日七股七寶宴將於當天11時開放報到，請民眾出示ibon紙本票券進場。活動當天，七股鹽山會場提供停車服務。

七股「七寶宴」今年限量130桌。（南市觀旅局提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法