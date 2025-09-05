鏟除「綠色殺手」 台南白河關子嶺動員森林志工行動

小花蔓澤蘭的真面目。（林保署嘉義分署提供）

2025/09/05 12:33

〔記者楊金城／台南報導〕每年8、9月是移除小花蔓澤蘭最佳時節，農業部林業及自然保育署嘉義分署今天（5日）出動國家森林志工，台南白河關子嶺社區居民也來幫忙，約80人在關子嶺水火同源的停車場周邊移除小花蔓澤蘭，現場並有收購小花蔓澤蘭及贈送原生樹苗活動，鏟除「綠色殺手」小花蔓澤蘭，保護山林。

嘉義林業分署說，移除小花蔓澤蘭後的空隙地，栽種日本女貞等樹苗，以防小花蔓澤蘭再生，更可營造多樣性生物棲地。今天共剷除小花蔓澤蘭327.3公斤、栽種日本女貞、鵝掌蘗等蜜源植物50株，營造關子嶺紫斑蝶棲地。

請繼續往下閱讀...

嘉義林業分署表示，外來種的小花蔓澤蘭，繁殖及傳播能力極強，須持續不斷防除避免再度蔓延，為鼓勵民眾一起除蔓護生態，今年到12月16日為止，嘉義分署每週一、三、五在嘉義觸口、台南關子嶺及玉井工作站辦理小花蔓澤蘭、香澤蘭植物體收購，每公斤5元，歡迎民眾一起來除蔓賺綠金。

80人在關子嶺水火同源的停車場周邊移除小花蔓澤蘭327公斤。（林保署嘉義分署提供）

剷除小花蔓澤蘭後，栽種日本女貞、鵝掌蘗等蜜源植物，營造關子嶺紫斑蝶棲地。（林保署嘉義分署提供）

台南白河關子嶺鏟除小花蔓澤蘭行動，保護本土山林。（林保署嘉義分署提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法