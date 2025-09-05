為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    鏟除「綠色殺手」 台南白河關子嶺動員森林志工行動

    小花蔓澤蘭的真面目。（林保署嘉義分署提供）

    小花蔓澤蘭的真面目。（林保署嘉義分署提供）

    2025/09/05 12:33

    〔記者楊金城／台南報導〕每年8、9月是移除小花蔓澤蘭最佳時節，農業部林業及自然保育署嘉義分署今天（5日）出動國家森林志工，台南白河關子嶺社區居民也來幫忙，約80人在關子嶺水火同源的停車場周邊移除小花蔓澤蘭，現場並有收購小花蔓澤蘭及贈送原生樹苗活動，鏟除「綠色殺手」小花蔓澤蘭，保護山林。

    嘉義林業分署說，移除小花蔓澤蘭後的空隙地，栽種日本女貞等樹苗，以防小花蔓澤蘭再生，更可營造多樣性生物棲地。今天共剷除小花蔓澤蘭327.3公斤、栽種日本女貞、鵝掌蘗等蜜源植物50株，營造關子嶺紫斑蝶棲地。

    嘉義林業分署表示，外來種的小花蔓澤蘭，繁殖及傳播能力極強，須持續不斷防除避免再度蔓延，為鼓勵民眾一起除蔓護生態，今年到12月16日為止，嘉義分署每週一、三、五在嘉義觸口、台南關子嶺及玉井工作站辦理小花蔓澤蘭、香澤蘭植物體收購，每公斤5元，歡迎民眾一起來除蔓賺綠金。

    80人在關子嶺水火同源的停車場周邊移除小花蔓澤蘭327公斤。（林保署嘉義分署提供）

    80人在關子嶺水火同源的停車場周邊移除小花蔓澤蘭327公斤。（林保署嘉義分署提供）

    剷除小花蔓澤蘭後，栽種日本女貞、鵝掌蘗等蜜源植物，營造關子嶺紫斑蝶棲地。（林保署嘉義分署提供）

    剷除小花蔓澤蘭後，栽種日本女貞、鵝掌蘗等蜜源植物，營造關子嶺紫斑蝶棲地。（林保署嘉義分署提供）

    台南白河關子嶺鏟除小花蔓澤蘭行動，保護本土山林。（林保署嘉義分署提供）

    台南白河關子嶺鏟除小花蔓澤蘭行動，保護本土山林。（林保署嘉義分署提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播