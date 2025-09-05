為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    推動多年免費政策沒用?台中市公車載客量減少幅度六都最多

    台中市審計處質疑中市公車載客量去年還未恢復疫情水準。（記者蘇金鳳攝）

    台中市審計處質疑中市公車載客量去年還未恢復疫情水準。（記者蘇金鳳攝）

    2025/09/05 12:18

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市只有一條綠色捷運，根據審計部台中市審計處審核台中市去年度的搭公車的乘客數，發現台中市的乘客數從2019年的1.3億餘人次，減少到去年只有8.2千萬餘人次，載客量未增反減，減少幅度居六都最多，達38.20%，尚未能恢復至疫情前水準，應該檢討。

    交通局表示，依據交通部統計，各直轄市公車運量受疫情影響皆有下降趨勢，交通局已陸續推動6條幹線公車及完善公車候車環境，並持續實施市民限定免費公車政策，2023年亦與中央合作共同推出TPASS定期票，提供民眾跨運具的便利乘車選擇。

    台中市審計處表示，交通局配合交通部辦理公路公共運輸服務升級計畫（2021－2024年），推動跨運具智慧票證整合各類公共運具等措施，還設置Taichung go 網路查詢平台及手機應用程式 Taichung go App、辦理中部地區生活圈公共運輸定期票及台中市境內定期票計畫等，但台中 go App 於 去年9月上架後，截至去年底止，下載次數僅 326 次，亟待提出改善措施。

    此外，公車載客數2019年從2019年的1.3億餘人次，去年8.2千萬餘人次，尚未能恢復至疫情前水準，應該了解原因並檢討。

    交通局表示，已將原「Taichung go」APP及「台中公車」APP合併改版升級為「台中Go」APP，目前「台中Go」APP下載量已突破百萬次，台中交通智慧化持續向前邁進。

    交通局表示，今年更調整公車基本運價及合理營運成本，同步要求客運業者配合為公車駕駛加薪至少4千元以上，其他公車從業人員加薪逾2千元，鼓勵更多人才投入公車行列，持續增加公車班次，便利民眾搭乘。#

    台中市審計處質疑中市公車載客量去年還未恢復疫情水準。（記者蘇金鳳攝）

    台中市審計處質疑中市公車載客量去年還未恢復疫情水準。（記者蘇金鳳攝）

