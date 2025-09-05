為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    「咖啡爽節」登場！多國品牌上百攤位共襄盛舉

    「2025客家風味–咖啡爽節」即日起至9月7日，在台北市客家文化主題公園舉行，本次活動以「精品咖啡 × 在地農食 × 生活風格」為主軸，邀請來自馬來西亞、香港、泰國、日本、緬甸等多國品牌共襄盛舉，現場將超過100個國際與在地特色攤位齊聚。（記者孫唯容攝）

    「2025客家風味–咖啡爽節」即日起至9月7日，在台北市客家文化主題公園舉行，本次活動以「精品咖啡 × 在地農食 × 生活風格」為主軸，邀請來自馬來西亞、香港、泰國、日本、緬甸等多國品牌共襄盛舉，現場將超過100個國際與在地特色攤位齊聚。（記者孫唯容攝）

    2025/09/05 12:38

    〔記者孫唯容／台北報導〕「2025客家風味–咖啡爽節」即日起至9月7日，在台北市客家文化主題公園舉行，本次活動以「精品咖啡 × 在地農食 × 生活風格」為主軸，邀請來自馬來西亞、香港、泰國、日本、緬甸等多國品牌共襄盛舉，現場將有超過100個國際與在地特色攤位齊聚，打造結合咖啡、客家美食、文化體驗與永續生活的跨國盛典。

    台北市客家事務委員會指出，本次活動特別匯聚「有趣市集」、「咖啡爽市集」、「水花園有機農學市集」、「竹夢市集」四大團隊，號召超過100個品牌共同參與，內容涵蓋精品咖啡、茶飲、有機蔬果與客家特色美食，全面推廣友善耕作、低碳飲食與循環經濟。

    客委會表示，「咖啡爽節」今年特別舉辦「國際咖啡交流競賽」，競賽品牌贊助獎項總額高達新台幣140萬元，鼓勵世界各國的職人展現其專業的技藝與創意。今年更首度推出「咖啡爽節限定客家風味早午餐」，以當令有機食材設計，連結「產地到餐桌」理念，並結合客家粄食文化規劃闖關活動，寓教於樂引領大眾認識客家飲食智慧，展開傳統與當代生活的對話。

    此外，活動也辦理「專業職人專題講座」將邀請產業專家分享專業知識、ESG永續經營理念與國際產業趨勢，並邀集20個以上國際品牌設立展售攤位，讓民眾在品味咖啡香氣的同時，也能吸收新知，與國際市場接軌。

    客委會表示，「咖啡爽節」今年特別舉辦「國際咖啡交流競賽」，競賽品牌贊助獎項總額高達新台幣140萬元，鼓勵世界各國的職人展現其專業的技藝與創意。（記者孫唯容攝）

    客委會表示，「咖啡爽節」今年特別舉辦「國際咖啡交流競賽」，競賽品牌贊助獎項總額高達新台幣140萬元，鼓勵世界各國的職人展現其專業的技藝與創意。（記者孫唯容攝）

