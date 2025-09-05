基隆光明路延長彈性護欄 防止行人違規穿越

基隆七堵光明路有許多民眾買菜後穿越馬路。（議員曾怡芳提供）

2025/09/05 12:03

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市七堵區光明路介於南興市場與停車場間，常有民眾圖一時之便，違規穿越馬路，造成交通事故。經市議員多次會勘，市府交通處在光明路從崇智街口一直到自治街口，設置雙柱型全阻隔式彈性護欄，防止意外。

七堵光明路路寬18公尺，視野也相對寬廣，光明路與崇智街口一邊是南興市場一邊是停車場和七堵火車站，常有民眾為了圖方便，直接穿越馬路，發生交通意外。

市議員曾怡芳和楊秀玉都曾舉辦過會勘，建議市府能夠增設交通號誌或畫設行人穿越線，但礙於「號誌設置規範」限制，不適合設置號誌及行穿線。

今年中光明路人行道改善工程完工，市府在光明路停車場出口處設置40公尺長的雙柱型全阻隔式彈性護欄，但民眾穿越馬路的情況並沒有改善，民眾還是會繞過護欄穿越馬路，還有人騎機車逆向，彈性護欄沒幾天就被撞壞。

曾怡芳表示，仍然經常接到民眾陳情，甚至增加警方取締行人違規的業務量，她在7月8日再次辦理會勘，現場不時可以聽到汽車、混凝土車長按喇叭與怒罵聲，危險度爆錶。交通處允諾延長彈性護欄，光明路從崇智街口一直到自治街口，由原本的40公尺延長為140公尺。

目前光明路崇智街口到自治街口的雙柱型全阻隔式彈性護欄，已經設置完成，希望民眾能夠守法，不要穿越馬路，市府今年2月開始「行人有序」執法，到8月已取締了4739件行人違規，交通處表示，將持續盤點市區內各路段，希望透過交通工程減少行人交通事故。

光明路從崇智街一直到自治街口都做了阻隔式彈性護欄。（議員曾怡芳提供）

市議員曾怡芳（左）與交通處相關單位勘查延長設置彈性護欄。（議員曾怡芳提供）

有民眾直接逆向穿越馬路。（議員曾怡芳提供）

