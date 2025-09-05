為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    竹北9日徵才大作戰 科技業祭出月薪100K搶人才

    勞動部勞動力發展署桃竹苗分署下週二（9日）上午10點至下午2點，將在竹北國民運動中心4樓舉辦現場徵才活動，共有35家廠商提供1867個工作機會。（竹北就業中心提供）

    勞動部勞動力發展署桃竹苗分署下週二（9日）上午10點至下午2點，將在竹北國民運動中心4樓舉辦現場徵才活動，共有35家廠商提供1867個工作機會。（竹北就業中心提供）

    2025/09/05 12:12

    〔記者廖雪茹／新竹報導〕勞動部勞動力發展署桃竹苗分署下週二（9日）上午10點至下午2點，將在新竹縣竹北國民運動中心4樓舉辦現場徵才活動，共有35家廠商提供1867個工作機會，其中科技業招募研發工程師薪資上看100K，餐飲業儲備幹部也開出月薪上看60K，想了解徵才廠商和職缺資訊，可先至活動網站查詢。

    竹北就業中心表示，9日徵才活動以科技業、製造業、餐飲業、零售業等4大產業類別為主，包括台灣矽科宏晟、欣興電子、緯創資通、智邦科技、中國砂輪企業、新竹豐邑喜來登大飯店、老井竹北餐飲、史坦利美式牛排、遠東SOGO百貨新竹店、築間餐飲等35家廠商，涵蓋各類領域。

    多家企業為吸引優秀人才踴躍參與祭出超值福利！鼎立金屬包裝、白金科技提供新人就任獎勵金，讓求職者開工就有好心情。智邦科技提供每年萬元的久任獎金，肯定員工的長期投入。宜特科技提供全薪病假、緯創資通設置有薪活力假，支持員工身心健康。矽格為新進人員提供前3個月車資補助及免費住宿，減輕初入職場的生活壓力。老井竹北餐飲則推行正職一段班及彈性工時制度，讓員工可依生活需求調整工作時間，打造友善的職場環境。

    竹北就業中心主任陳玉秋表示，藉由無紙化數位工具與職涯探索服務，讓企業與人才進行即時且有效的雙向溝通與媒合。現場也規劃多項好康，參與面試3家即可參加摸彩，獎項包含氣泡水機與超商商品卡等多項好禮；前65名早鳥可加碼領取雞蛋糕一份，數量有限。想瞭解更多求職求才服務內容，可上台灣就業通網站 查詢，或於上班日撥打免付費客服專線0800-777-888。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播