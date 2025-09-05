竹北9日徵才大作戰 科技業祭出月薪100K搶人才

勞動部勞動力發展署桃竹苗分署下週二（9日）上午10點至下午2點，將在竹北國民運動中心4樓舉辦現場徵才活動，共有35家廠商提供1867個工作機會。（竹北就業中心提供）

2025/09/05 12:12

〔記者廖雪茹／新竹報導〕勞動部勞動力發展署桃竹苗分署下週二（9日）上午10點至下午2點，將在新竹縣竹北國民運動中心4樓舉辦現場徵才活動，共有35家廠商提供1867個工作機會，其中科技業招募研發工程師薪資上看100K，餐飲業儲備幹部也開出月薪上看60K，想了解徵才廠商和職缺資訊，可先至活動網站查詢。

竹北就業中心表示，9日徵才活動以科技業、製造業、餐飲業、零售業等4大產業類別為主，包括台灣矽科宏晟、欣興電子、緯創資通、智邦科技、中國砂輪企業、新竹豐邑喜來登大飯店、老井竹北餐飲、史坦利美式牛排、遠東SOGO百貨新竹店、築間餐飲等35家廠商，涵蓋各類領域。

多家企業為吸引優秀人才踴躍參與祭出超值福利！鼎立金屬包裝、白金科技提供新人就任獎勵金，讓求職者開工就有好心情。智邦科技提供每年萬元的久任獎金，肯定員工的長期投入。宜特科技提供全薪病假、緯創資通設置有薪活力假，支持員工身心健康。矽格為新進人員提供前3個月車資補助及免費住宿，減輕初入職場的生活壓力。老井竹北餐飲則推行正職一段班及彈性工時制度，讓員工可依生活需求調整工作時間，打造友善的職場環境。

竹北就業中心主任陳玉秋表示，藉由無紙化數位工具與職涯探索服務，讓企業與人才進行即時且有效的雙向溝通與媒合。現場也規劃多項好康，參與面試3家即可參加摸彩，獎項包含氣泡水機與超商商品卡等多項好禮；前65名早鳥可加碼領取雞蛋糕一份，數量有限。想瞭解更多求職求才服務內容，可上台灣就業通網站 查詢，或於上班日撥打免付費客服專線0800-777-888。

