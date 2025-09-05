為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    蘇花改中仁隧道維修 9/16至9/18南下夜間封路改走台9丁

    蘇花改中仁隧道。（記者花孟璟攝）

    蘇花改中仁隧道。（記者花孟璟攝）

    2025/09/05 12:12

    〔記者花孟璟／花蓮報導〕蘇花改持續辦理改善作業，其中中仁隧道今年以來陸續辦理照明系統養護、排水系統改善及噴流風機拆裝，目前風機進入安裝階段。公路局東區養護工程分局金岳工務段今天公布，噴流風機安裝都是在夜間辦理，施工時間為9月16日至18日，從晚上8時封至隔日上午6時，南下線道路將管制封閉，9月19日上午6時恢復開放，夜間如行經封閉路段，請用路人改道走台9丁。

    除了中仁隧道將夜間施工封閉，台9線161K+300~162K+750匯德隧道，目前也進行隧道邊溝排水改善作業，本月起至12月30日晚上17時，長達4個月工期均實施全天候施工管制，採單線雙向輪流放行，假日及假日前一晚停止施工不管制。

    台9丁線61K+200~61K+500（和仁路段）縱洩溝施工作業目前工期中，持續至9月30日，每日7時至下午6時實施南北雙向車道機動管制，請配合現場交管人員指揮通行。

    公路局東區養護工程分局呼籲請用路人，務必注意天氣預報，如有強降雨，山區公路易發生坍方、落石，路況不易掌握，請隨時留意氣象資訊及道路風險訊息，可上網公路局智慧化省道即時資訊服務網 （https://168.thb.gov.tw）或手機下載「幸福公路APP」及收聽路況，沿線路邊也有提供資訊可變標誌（CMS）及車道指示號誌訊息（LCS）供用路人參考。

    蘇花改中仁隧道南下線封閉，替代道路改走台九丁示意圖。（公路局提供）

    蘇花改中仁隧道南下線封閉，替代道路改走台九丁示意圖。（公路局提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播