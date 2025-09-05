蘇花改中仁隧道維修 9/16至9/18南下夜間封路改走台9丁

蘇花改中仁隧道。（記者花孟璟攝）

2025/09/05 12:12

〔記者花孟璟／花蓮報導〕蘇花改持續辦理改善作業，其中中仁隧道今年以來陸續辦理照明系統養護、排水系統改善及噴流風機拆裝，目前風機進入安裝階段。公路局東區養護工程分局金岳工務段今天公布，噴流風機安裝都是在夜間辦理，施工時間為9月16日至18日，從晚上8時封至隔日上午6時，南下線道路將管制封閉，9月19日上午6時恢復開放，夜間如行經封閉路段，請用路人改道走台9丁。

除了中仁隧道將夜間施工封閉，台9線161K+300~162K+750匯德隧道，目前也進行隧道邊溝排水改善作業，本月起至12月30日晚上17時，長達4個月工期均實施全天候施工管制，採單線雙向輪流放行，假日及假日前一晚停止施工不管制。

台9丁線61K+200~61K+500（和仁路段）縱洩溝施工作業目前工期中，持續至9月30日，每日7時至下午6時實施南北雙向車道機動管制，請配合現場交管人員指揮通行。

公路局東區養護工程分局呼籲請用路人，務必注意天氣預報，如有強降雨，山區公路易發生坍方、落石，路況不易掌握，請隨時留意氣象資訊及道路風險訊息，可上網公路局智慧化省道即時資訊服務網 （https://168.thb.gov.tw）或手機下載「幸福公路APP」及收聽路況，沿線路邊也有提供資訊可變標誌（CMS）及車道指示號誌訊息（LCS）供用路人參考。

蘇花改中仁隧道南下線封閉，替代道路改走台九丁示意圖。（公路局提供）

