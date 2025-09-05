為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    《鷄籠中元祭》放水燈遊行 市區5點半起交管 郵局3點半下班

    鷄籠中元祭放水燈。（資料照）

    鷄籠中元祭放水燈。（資料照）

    2025/09/05 12:17

    〔記者俞肇福／基隆報導〕鷄籠中元祭重頭戲今天（5日）晚間6時45分放水燈花車大遊行典禮開始，各式宗親、單位花車、水燈頭及表演團體展將在市區大遊行。基隆市警察局提醒民眾，今天下午5時30分起市區封閉交通管制，至深夜11時；水燈頭花車遊行車隊在遊行市區結束後，轉往八斗子望海巷，近12時開始放水燈。

    市區交通管制範圍東至信一路與義七路口、南至八堵路與國安路口、西至29號橋大業隧道出口與東岸高架橋入口、北至中正路與義一路口，所有車輛禁止進出管制區域，請民眾提前改道，建議利用大眾運輸工具；東岸高架橋中正路及西岸高架橋中山一路連接國道1號雙向不管制，正常通行。

    另外，今天晚間9時30分起在中正路市政府側門設置臨時接駁站，提供免費接駁公車前往；活動結束後，接駁公車將持續載送民眾返回市區。基隆市公車處6日凌晨0時30分在城際轉運站加開104、201、203、204、501、505路夜間收費公車，並在基隆火車站南站加開302、303、402、601、602路收費公車，提供疏運服務。國道疏運部分，2088及1579班車亦將於放水燈結束後約30分鐘，在望海巷各加開3班直達台北的班車，方便民眾返程。

    台鐵6日凌晨加開兩班列車，凌晨零時10分自八斗子車站開往七堵車站，民眾可於七堵車站銜接凌晨1時自基隆開往樹林的區間車，詳細班次請至台鐵官網查詢。

    另外，基隆郵局表示，為配合放水燈遊行，今天基隆市區各支局、新北市金山、萬里2郵局，15時30分截止收件；基隆市愛三路郵局為16時30分截止收件。

    鷄籠中元祭今天晚間上演重頭戲，放水燈花車遊行與望海巷放水燈；基隆市區道路從下午5點半到11點交通管制道路封閉。（圖為基隆市政府提供）

    鷄籠中元祭今天晚間上演重頭戲，放水燈花車遊行與望海巷放水燈；基隆市區道路從下午5點半到11點交通管制道路封閉。（圖為基隆市政府提供）

