    首頁　>　生活

    葉丙成課堂戒備森嚴 台大：維護學生人身安全

    教育部前政次、台大教授葉丙成返回台大校園任教，但傳出校方出動校安人員與駐警維護秩序，課堂戒備森嚴。校方今回應，是知悉有校外人士要到課堂才有所安排，一切是為了維持校園秩序及學生人身安全。（資料照）

    2025/09/05 11:54

    〔記者楊綿傑／台北報導〕教育部前政次、台大教授葉丙成在內閣改組中請辭下台，返回台大校園任教，但傳出校方出動校安人員與駐警維護秩序，課堂戒備森嚴。校方今回應，是知悉有校外人士要到課堂才有所安排，一切是為了維持校園秩序及學生人身安全。

    葉丙成在任內推動台灣AI大學聯盟、新五專等政策，後因涉洩漏性平案個資遭到教育部調查，請假數月避嫌，雖調查後初步認定未違法，但他仍主動請辭下台，結束1年多的任期，歸建台大任教。

    葉丙成本學期開設有「簡報製作與表達」課程，時間在每週三晚上，日前已經進行首堂課，不過據了解，課堂戒備森嚴，不只有修課者要雙重認證，出具相關修課證明，還安排校安人員及駐警等在課堂周遭維持秩序，引發討論。

    校方說明，學校數日前就有接到校外人士及媒體要到葉教授課堂，為了維護教學環境、學生受教權及人身安全，故安排校安相關人員維護現場秩序並保護上課學生的安全。而在校內若有人身安全疑慮，都可以通報校安中心或駐警隊協助。

