葉丙成上課遭指校安管制 台大：維護學生受教權

前教育部次長葉丙成請辭後，日前回台大上課，有媒體指管制森嚴，進入教室要「雙重認證」。校方今天解釋，先前得知有校外人士要到課堂，派校安人員是為維護學生受教權。（資料照）

2025/09/05 11:31

〔中央社〕前教育部次長葉丙成請辭後，日前回台大上課，有媒體指管制森嚴，進入教室要「雙重認證」。校方今天解釋，先前得知有校外人士要到課堂，派校安人員是為維護學生受教權。

葉丙成4月21日在社群媒體發文評論性平案，文中截圖涉及洩漏性平案當事人個資，引發社會議論。歷經3個月調查，性平會認定葉丙成沒有違反性平法。不過，葉丙成仍於8月22日請辭，歸建台灣大學。

請繼續往下閱讀...

「鏡新聞」9月4日報導，葉丙成3日晚間首度回台大上課，現場出現3、4名校安人員守在教室外巡邏，學生要進教室都須「雙重認證」，出示學生證和選課確認信才能進入，管制相當森嚴。

台大校方今天以文字回應指出，數日前接到有校外人士及媒體要到葉丙成課堂，為了維護寧靜的教學環境、學生受教權及人身安全，校方安排校安相關人員維護現場秩序，並保護上課學生的安全。

校方強調，在台大校園內，只要有人身安全疑慮，都可通報校安中心或駐警隊協助處理。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法