今明仍高溫悶熱、局部午後雷陣雨 週日後中部以北降雨更明顯

今日高溫預測。（圖為中央氣象署提供）

2025/09/05 11:07

〔記者林志怡／台北報導〕近期各地持續高溫炎熱，中央氣象署預報員謝佩芸說明，今明2天台灣各地仍是較高溫悶熱，局部有午後雷陣雨的天氣，週日後台灣附近水氣增加，中部以北地區午後雷陣雨更加明顯。

謝佩芸指出，目前太平洋至華南一帶是高壓勢力範圍，另台灣附近有2區明顯雲系，其中位於日本南方的輕度颱風琵琶，以較快速度往偏東方向移動，預計很快就會減弱。

另台灣南方的南海至菲律賓東方海面屬於低壓區，有較多雲系發展，明後2天菲律賓西方可能有熱帶系統發展，後續偏向往東移動，因此接下來暫時沒有熱帶系統直接影響台灣。

謝佩芸說，今明兩天台灣上空晴朗穩定高壓影響，各地上午晴朗，中午過後有午後雷陣雨，雨區主要發布於桃園以南地區及山區，並可能有局部大雨發生。

今起到週末期間，南方雲系有北抬趨勢，週六至下週一台灣附近水氣增加。謝佩芸表示，週六東半部受到南方雲系隨東風接近影響，東南部、恆春半島有降雨增加，宜花地區有零星短暫雨，西半部地區上午晴朗穩定，午後雷雨範圍擴大。

週日台灣南方雲系北移，台灣上空水氣變多，東南部、恆春半島、南部山區不定時有短暫雨，環境容易讓午後雷陣雨發展旺盛，且午後雷陣雨明顯，台中以北、南投可能有短延時豪雨。

氣溫方面，今日下雨前高溫炎熱，中南部約34度，北部約36度，尤其雙北與桃園交界氣溫較高，東半部、離島溫度32至33度，預計明天氣溫會再高一些。

謝佩芸也提到，9月7日至9月11日適逢今年第2波天文大潮，彰雲嘉、花蓮沿海注意漲潮滿潮時可能有局部海水倒灌情況。

未來降雨趨勢。（圖為中央氣象署提供）

2025年度天文大潮。（圖為中央氣象署提供）

