為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    「還沒辦安駕課哪來機車車證」 東華大學新生騎車入校被擋大抱怨

    新生騎機車入東華大學校園，因沒有車證無法進入，引發學生抱怨。（記者花孟璟攝）

    新生騎機車入東華大學校園，因沒有車證無法進入，引發學生抱怨。（記者花孟璟攝）

    2025/09/05 11:13

    〔記者花孟璟／花蓮報導〕國立東華大學下週一開學，新生提前於8月31日到9月2日宿舍報到，報到3天期間進入校園車輛不管制，但前天（3日）起嚴格要求「無車證機車不准入校」，記者直擊校門口前許多機車「倒退嚕」，只得走路進學校，東華校園又是全台灣數一數二的大、引發新生大抱怨，現場還有學生嗆校警，校警也超無奈「別把氣出在我身上，這是學校政策」！

    國立東華大學嚴格管控機車進入校園，學生須請領到車證才能透過車牌辨識系統通過閘門，未領車證的外校汽車可繳費入校，但機車不行。記者到校直擊，發現不少新生騎機車到閘門前刷不過，車子只好倒退嚕停車，抱著安全帽走進學校，也有學生用腳踏車把床墊搬進校園，全都是尚未領到車證的新生，現場還有學生怒嗆校警「學校還沒辦安駕課，怎麼會有車證」？

    被擋的學生氣得說，他前幾天詢問學長姐，往年都有新生緩衝期約1個月，沒有車證也可把車騎進學校，但今年政策突然改了，他也是剛剛才知道，只好在學校門口打電話跟學長姐求救，並直呼「規定太不合理了」；Dcard東華版出現不少抱怨文，怒批「大熱天走到快中暑」、「校門口到宿舍停車場距離超過1公里」、「腿已斷，謝謝學校」！

    投訴學生說，打電話去學校學務處、總務處反應，雙方卻互踢皮球，說是總務處管發證、學務處管道安，完全不積極，過去學校都有留緩衝期給尚未領到車證的新生，結果今年卻規定9月3日後機車無車證無法入校。學生強調，能在校外騎車就會有機車駕照，批校方「形式主義、多此一舉、浪費時間」。

    針對學生「緩衝期」，學務長林俊瑩強調，可能是去年學校校園機車閘門，因為尚在驗收所以閘門未關，當時機車可自由進出校園，但實際上應是「誤會」，學校的規定就是「有車證才能入校」，從來就沒有緩衝期的規定。

    他說，東華往年常有學生發生機車重大死傷車禍，因此學校規定初次申請校園車證需上交通安全宣講課1小時，今年新增規定是加上道路安駕實作課程1小時，也有先通知學生及家長，他說，為呼應學生需求，初領車證的交安宣導及測驗、實作課程，將加開兩場次，分別是7日、10日辦理，加上原有8日場次參與可超過450人，今天中午開始報名，校方將陸續辦理9個場次至12月，取得車證前可先到學務處申請自行車做為代步使用。

    東華大學學生會長邱泓維則要求，希望初領車證的相關課程可密集在1個月內辦完，目前每梯次限報名名額、按梯次辦到12月才有1000個名額，實在太慢了，難不成要學生這半年都不能騎車進學校？

    沒有機車騎，學生用自行車運床墊入校。（記者花孟璟攝）

    沒有機車騎，學生用自行車運床墊入校。（記者花孟璟攝）

    新生騎機車入校園，校警告知無車證不准進入，學生直呼「宣導和安駕考試都還沒辦，哪來車證，根本荒謬」。（記者花孟璟攝）

    新生騎機車入校園，校警告知無車證不准進入，學生直呼「宣導和安駕考試都還沒辦，哪來車證，根本荒謬」。（記者花孟璟攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播