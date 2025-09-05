「還沒辦安駕課哪來機車車證」 東華大學新生騎車入校被擋大抱怨

新生騎機車入東華大學校園，因沒有車證無法進入，引發學生抱怨。（記者花孟璟攝）

2025/09/05 11:13

〔記者花孟璟／花蓮報導〕國立東華大學下週一開學，新生提前於8月31日到9月2日宿舍報到，報到3天期間進入校園車輛不管制，但前天（3日）起嚴格要求「無車證機車不准入校」，記者直擊校門口前許多機車「倒退嚕」，只得走路進學校，東華校園又是全台灣數一數二的大、引發新生大抱怨，現場還有學生嗆校警，校警也超無奈「別把氣出在我身上，這是學校政策」！

國立東華大學嚴格管控機車進入校園，學生須請領到車證才能透過車牌辨識系統通過閘門，未領車證的外校汽車可繳費入校，但機車不行。記者到校直擊，發現不少新生騎機車到閘門前刷不過，車子只好倒退嚕停車，抱著安全帽走進學校，也有學生用腳踏車把床墊搬進校園，全都是尚未領到車證的新生，現場還有學生怒嗆校警「學校還沒辦安駕課，怎麼會有車證」？

被擋的學生氣得說，他前幾天詢問學長姐，往年都有新生緩衝期約1個月，沒有車證也可把車騎進學校，但今年政策突然改了，他也是剛剛才知道，只好在學校門口打電話跟學長姐求救，並直呼「規定太不合理了」；Dcard東華版出現不少抱怨文，怒批「大熱天走到快中暑」、「校門口到宿舍停車場距離超過1公里」、「腿已斷，謝謝學校」！

投訴學生說，打電話去學校學務處、總務處反應，雙方卻互踢皮球，說是總務處管發證、學務處管道安，完全不積極，過去學校都有留緩衝期給尚未領到車證的新生，結果今年卻規定9月3日後機車無車證無法入校。學生強調，能在校外騎車就會有機車駕照，批校方「形式主義、多此一舉、浪費時間」。

針對學生「緩衝期」，學務長林俊瑩強調，可能是去年學校校園機車閘門，因為尚在驗收所以閘門未關，當時機車可自由進出校園，但實際上應是「誤會」，學校的規定就是「有車證才能入校」，從來就沒有緩衝期的規定。

他說，東華往年常有學生發生機車重大死傷車禍，因此學校規定初次申請校園車證需上交通安全宣講課1小時，今年新增規定是加上道路安駕實作課程1小時，也有先通知學生及家長，他說，為呼應學生需求，初領車證的交安宣導及測驗、實作課程，將加開兩場次，分別是7日、10日辦理，加上原有8日場次參與可超過450人，今天中午開始報名，校方將陸續辦理9個場次至12月，取得車證前可先到學務處申請自行車做為代步使用。

東華大學學生會長邱泓維則要求，希望初領車證的相關課程可密集在1個月內辦完，目前每梯次限報名名額、按梯次辦到12月才有1000個名額，實在太慢了，難不成要學生這半年都不能騎車進學校？

沒有機車騎，學生用自行車運床墊入校。（記者花孟璟攝）

新生騎機車入校園，校警告知無車證不准進入，學生直呼「宣導和安駕考試都還沒辦，哪來車證，根本荒謬」。（記者花孟璟攝）

