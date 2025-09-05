為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    台南攜手 Google.org、台南大學推動AI教育 三方首合作打造未來人才藍圖

    南市攜手Google與台南大學推動AI素養教師研習。（南市教育局提供）

    2025/09/05 11:02

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕AI浪潮正席捲全球，台南教育也不缺席！南市政府教育局與 Google.org 亞太AI機會基金、國立台南大學展開三方合作，推動前瞻性AI教育計畫，全面提升教師數位素養，並為學生打造具備國際競爭力的學習環境。這是台南首次透過「政府 × 學術 × 國際」三方協力，共同勾勒在地深度與全球視野兼具的AI教育藍圖。

    首波計畫鎖定教師專業成長，首場「AI素養研習」吸引來自各級學校的70位AI種子教師參與。課程涵蓋AI基本概念、教學應用實例與生成式AI工具操作，現場互動熱絡，展現教育現場對AI的高度期待。

    教育局表示，此次合作，也是台南首次透過「政府 × 學術 × 國際」三方協力，建構出具有在地深度與全球視野的AI教育架構，未來市府將持續擴大投入資源，讓AI教育從核心城市延伸至偏鄉學校。

    教育局長鄭新輝指出，計畫核心價值在於「思維與方法的革新」。透過 Google.org 的國際資源與臺南大學的專業能量，將打造「入門、進階、應用」三階段AI課程模組，並搭配實作工作坊與數位認證，協助教師真正將AI融入教學，帶動學生主動學習與跨域創造。

    教育局表示，後續將持續擴大辦理AI教育方案，推動跨校合作與制度化培訓，從教師扎根、學生啟航，逐步實現「AI for All」的願景。

    南市攜手Google與台南大學合作，培育種子教師。（南市教育局提供）

