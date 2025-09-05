竹縣斥資1.2億助38校活動中心裝冷氣 20校開學前完成

新竹縣政府編列1.2億元預算，分3年協助38所學校裝設冷氣或汰舊換新，開學前已有20所學校已改善或安裝。（新竹縣政府提供）

2025/09/05 10:43

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣國中小在中央挹注下，2023年起各校普通教室班班有冷氣，但仍有學校既有的活動中心或禮堂，尚未裝設冷氣或冷氣損壞，夏天學生集會、運動時揮汗如雨；縣府為此編列1.2億元預算，協助38所學校裝設冷氣或汰舊換新，開學前已有20所學校已改善或安裝，預計明年全部完成，讓教育環境更舒適。

縣長楊文科表示，感謝中央2023年對各校普通教室裝設冷氣資源挹注，同時也針對部分學校使用達9年的冷氣，補助汰換更新。2024年縣府在預算經費許可下，補助沒有冷氣、冷氣損壞或不堪使用的學校活動中心裝設冷氣，讓學生能夠在更舒適的環境下就學，也提升運動能量，總計挹注約1.2億元縣款，2024至2026年分年補助學校。

員崠國小校長郭成隆表示，活動中心是校內外活動的重要場域，除體育教學及球隊練習外，過去舉辦畢業典禮、母親節等大型活動時，因活動中心無冷氣，悶熱環境不僅影響品質，甚至曾發生學生中暑。經由縣府核定補助裝設16KW分離式冷氣10台，並強化電力安全，不僅提升學習動機，更促進家長與社區居民參與活動與會議。

教育局長楊郡慈表示，除裝設冷氣外，教育局也請學校先行評估校內電力負載情形，針對有需要調整者，同步於改善電力，以維護學校用電安全。迄114學年度開學前，獲補助並完成改善的學校有北埔國小、六家國小、員東國中、芎林國小、新湖國中、文山國小、精華國中、大肚國小、東安國小、大同國小、關西國中、北埔國中、東海國小、湖口國小、新星國小、寶山國小、員崠國小、梅花國小、南和國小及中正國小等20校。

員崠國小由竹縣府核定補助裝設16KW分離式冷氣10台，並強化電力安全，讓學生夏天也能在舒適的環境下學習。（新竹縣政府提供）

