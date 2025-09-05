贊普「米豬寶寶」卡哇依！ 台南白河民眾手作供品吸睛

台南白河外角社區居民拿可愛米豬寶寶來贊普，還插上寫有個人姓名的贊普旗。（記者楊金城攝）

〔記者楊金城／台南報導〕明天（6日）就是民俗上農曆7月15日的中元節，台南白河外角三官寶殿為慶祝地官大帝聖誕，與外角社區舉辦「普度米豬手作體驗」，邀請長者與居民一同參與，透過導讀與手作活動，深入認識中元節的由來與文化內涵，每個贊普的米豬模樣可愛，成為居民最特別、獨一無二的供品。

早年，豬隻是珍貴的祭品，象徵敬神祈福，因時代演變，現在大多只有在宮廟大型普度場才能看到祭拜全豬，白河外角社區以米、餅乾、糖果塑造成「米豬」，同樣寄託祈求平安的心意。外角三官寶殿今年的活動讓參與者親手製作「米豬寶寶」，不僅是一場文化體驗，更將作品化為普度當天桌上最有誠意的供品，讓祭典更添真摯情感與祝福。

外角社區理事長張宛樺表示，這場活動不只是節慶體驗，更是社區與三官寶殿合作的重要實踐。「我們希望大家透過米豬手作，把傳統文化真正帶回到祭典中，讓供桌上的一份心意成為社區共同的驕傲。」

除了中元節活動，三官寶殿和外角社區也規劃在雙十連假的10月11、12日舉辦「城外300年」系列活動，有古早市集、兒童歌仔戲、夜間走讀白河，三官寶殿還有燈光秀，將帶領居民從不同角度認識社區的歷史文化、我的祖先是清朝巡夜官，並邀請更多人走入社區，體驗獨特的人文特色。

今天（5日）在米豬製作體驗活動中，長者踴躍參與，在歡笑中學習文化，這不僅讓中元節超越了傳統祭典形式，更成為凝聚情感與傳承信仰的重要時刻。

明天上午在三官寶殿仍有一梯次的「米豬手作體驗」活動，名額有限，歡迎有興趣的民眾至三官寶殿粉絲團洽詢報名。

