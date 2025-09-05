遊客卡設施半空中3分鐘 義大世界：偵測到異常訊號啟動保護機制

義大世界「極限挑戰」今天正常運轉。（義大世界提供）

2025/09/05 10:40

〔記者洪臣宏／高雄報導〕網友在社群網站threads（脆）張貼影音，義大世界受歡迎的遊樂設備「極限挑戰」疑因故障，遊客掛在半空中，附文「直接維修了，沒玩到」。義大世界今（5）日表示，設備在運行過程中偵測到異常訊號，系統隨即自動啟動安全保護機制並暫停運行，沒有故障。

該起事件發生在4日中午12點多，15名遊客乘坐「極限挑戰」準備體驗在U型滑板來回擺盪刺激感，未料車廂停在半空中，遊客在上面大概停了約3分鐘，義大人員啟用手動操作讓遊客下來，後續花了約半小時檢測，「極限挑戰」隨即恢復運作。

義大世界表示，設備並未故障，主要是因為設備在運行過程中偵測到異常訊號，系統隨即自動啟動安全保護機制並暫停運行。其中可能的導致異常訊號有2個原因，遊客隨身攜帶物品掉落於軌道周邊，影響訊號偵測，環境因素像是落塵進入偵測區域，造成感應判斷異常。

義大強調，上述狀況皆屬於設備設計範圍內的安全防護機制，系統一旦偵測到異常，會立即停機，並交由專業技術人員進行全面檢測與確認無虞後，才會重新對外開放。此流程確保所有乘客的安全始終是第一優先。

義大指出，檢測結果顯示，設備本身並無結構性或功能性異常，會持續加強日常檢測與清潔維護，以確保設施在最佳狀態下運行。

